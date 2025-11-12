Tarik Skubal gana por segundo año consecutivo el CY Young de la Liga Americana

Detroit, Estados Unidos.- A sus 28 años de edad y con tan solo cinco temporadas en el mejor beisbol del mundo, la MLB, Tarik Skubal acaba de entrar a los libros de historia del 'Rey de los Deportes', pues este miércoles 12 de noviembre la estrella de los Detroit Tigers ganó su segundo Premio Cy Young de la Liga Americana de forma consecutiva.

El zurdo fue favorecido en votos por los miembros de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos, por encima de los también finalistas Garrett Crochet de los Boston Red Sox y Hunter Brown de los Houston Astros. Con este resultado, Skibal se convierte en el primer lanzador del joven circuito en llevarse el importante galardón en años seguidos desde el dominicano Pedro Martínez en la ya lejana campaña 1999 y 2000.

Aunque Skubal no ganó la Triple Corona de pitcheo este año, sí pudo tener mejores números que la edición anterior, ya que su bWAR de 6.5 rebasó su marca del año pasado (6.4) y superó a los demás finalistas, Crochet (6.3) y Brown (6.1). Por otra parte, la efectividad del ahora dos veces ganador fue de 2.21, casi un cuarto de carrera mejor que la de Brown, quien quedó en el segundo lugar (2.43).

Por otra parte, Skubal fue uno de los cinco serpentineros de la Liga Americana que lanzaron un partido sin hit ni carrera este 2025, pero su blanqueada de dos hits en un juego completo contra los Cleveland Guardians el 25 de mayo, sin bases por bolas y con 13 ponches, fue una de sus mejores salidas.

Además, el estelar de los 'felinos' lanzó siete entradas o más sin permitir carreras en nueve de sus 31 aperturas. Permitió una sola carrera en 30.2 episodios entre el 25 de mayo y el 12 de junio, y luego tiró 19 innings más sin permitir carreras para la recta final del torneo.

Al final, sus números fueron de 13 victorias y seis descalabros, con una efectividad de 2.21, con además 241 ponches, casi 20 'chocolates' más que los que recetó el año pasado, cuando también levantó la corona como mejor Pitcher de la MLB. Colectivamente, el desempeño de Tarik Skubal fue clave para que los Tigers pudieran avanzar a los playoffs de la Liga Americana.

Fuente: Tribuna del Yaqui