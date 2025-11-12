Vientos de cambio en NY; nuevo entrenador da titularidad a Jameis Winston

Nueva York, Estados Unidos.- Apenas un par de días después de ser nombrado como entrenador en jefe interino de New York, Mike Kafka tomó su primera gran decisión al nombrar a Jameis Winston como mariscal de campo titular para el duelo del domingo ante los Green Bay Packers.

"Finalmente lo logramos, ¿eh?" Dijo Winston. "Finalmente lo logramos", justo después de salir del campo el miércoles después de su primera práctica como titular, incluido un poco de trabajo extra después de que terminó, y mostró una gran sonrisa en su rostro.

Este será el tercer quarterback que inicie un encuentro para los Giants esta campaña, con Winston tomando el lugar de Jaxson Dart, quien ingresó en el protocolo de conmoción cerebral, después del encuentro del domingo ante los Bears.

Kafka, quien asumió el cargo tras el despido de Brian Daboll, está audicionando para el trabajo de tiempo completo y quiere mostrar lo que puede hacer en los juegos finales de esta temporada perdida, dejando en claro que era su decisión.

"Jameis ha hecho un gran trabajo desde que está aquí", dijo Kafka. "Tengo una buena sensación de esos muchachos, y creo que Jameis hará un gran trabajo. Es un gran líder, tiene mucha producción en esta liga y creo que va a hacer un gran trabajo liderando ese grupo".

Kafka se decanto por Winston sobre el extitular Russell Wilson, quien se había desempeñado como suplente de Dart desde que fue enviado a la banca por el novato después de un inicio de 0-3, y dijo que el veterano con experiencia ganadora del Super Bowl "entiende la dirección en la que vamos a avanzar".

Russell Wilson estará como suplente de Winston

Wilson, quien cumplirá 37 años a finales de este mes y no está firmado más allá de esta temporada, completó 3 de 7 para 45 yardas en relevo de Dart el fin de semana pasado en Chicago cuando los Giants desperdiciaron otra ventaja tardía perdiendo 24-20 y cayendo a 2-8. Con Dart no disponible, los Giants van con Winston, quien firmó un contrato de dos años la temporada pasada y se espera que regrese en 2026 como suplente de Dart.

Fuente: Tribuna del Yaqui