Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en búsqueda de su séptima serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón sostendrán su segundo compromiso contra Águilas de Mexicali, buscando conseguir una serie más en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde se han consolidado como uno de los clubes más fuertes. La novena cajemense ha conseguido seis series en la actual campaña y cinco de ellas, de manera consecutiva.

Yaquis permanece en la primera posición de la tabla, pues con su victoria del 11 de noviembre, llegó a la marca de los 17 triunfos y solo siete derrotas, con dos juegos de ventaja ante Cañeros de Los Mochis, que ocupa el segundo peldaño en solitario. Con 12 encuentros para finalizar la primera vuelta, es primordial que Obregón permanezca con el buen ritmo, pues quedar como líder le aseguraría un espacio en los playoffs del 2026.

Con una excelsa labor de Felipe González, 'La Tribu' se quedó con el primer compromiso de la serie; el lanzador derecho trabajó por espacio de cinco entradas completas sin permitir carrera, por lo que se posicionó como el primer lugar en efectividad de toda la LAMP. Fue respaldado por los relevistas que pudieron guardar la ventaja en el marcador, a pesar de recibir par de anotaciones; Efraín Contreras cerró el telón con el séptimo salvamento de la temporada.

Las carreras para los locales se fabricaron en el cierre del cuarto episodio y con dos hombres fuera en la pizarra: Braulio Cavero logró llegar a la primera almohadilla con un error defensivo y luego, Santiago Chávez negoció pasaporte. Con dos corredores en base, Kevin Villavicencio puso la de la quiniela luego de un doblete y, por la misma vía, Miguel Guzmán envió dos carreras más a la registradora. Mexicali descontó con cuadrangular de dos carreras por parte de Alex Mexia.

Horarios de los Yaquis de Obregón vs. Águilas de Mexicali

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Miércoles, 12 de noviembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

Por parte de Yaquis, Orlando Lara subirá a la loma para iniciar el compromiso; el zurdo veterano ha sorprendido, pues se impuso como el lanzador con más victorias del equipo, ya que tiene marca de cuatro triunfos sin derrota en la actual campaña. Los emplumados enviarán como abridor a Jason Blanchard.

Fuente: Tribuna del Yaqui