"Yo tengo el control": David Benavídez lanza un nuevo reto para Saúl 'Canelo' Álvarez en las 175 libras

Ciudad de México.- A pesar de estar en otra división, David Benavídez aún quiere medirse contra Saúl Álvarez, a pesar de su reciente derrota ante Terrence Crawford, donde le fueron arrebatados sus cuatro cinturones que lo acreditaban como el campeón indiscutido de los supermedianos. El 'Bandera Roja' lo retó a una pelea una vez regrese a los encordados, aunque dejó en claro que sería con sus condiciones.

Benavidez estuvo por varios años en la división de las 168 libras, compartiendo espacio con el tapatío; David fue el rival mandatorio para el 'Canelo' en diversas ocasiones, pero Álvarez siempre terminó optando por enfrentar a otros rivales que se encontraban con peor clasificación. Ante la falta de oportunidades, David Benavídez emigró a las 175 libras, donde se hizo con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

En entrevista con el portal talkSports, Benavídez aseguró que, al haber perdido todos los cinturones, 'Canelo' ya no es un rival a vencer dentro del boxeo y, por lo tanto, no tendrá muchas opciones para su regreso a los encordados. "Al final del día, ¿qué otras peleas le quedan a Canelo? Ahora, parece que tengo el control. No tiene ningún cinturón en las 168 libras, yo tengo títulos en 175 libras y planeo tener todos los cinturones de 175 libras".

De igual manera, aseguró que aún pone en la mesa la oferta para enfrentar a Álvarez, aunque ahora, al contar con la faja de los semipesados, tendrá que ser bajo sus condiciones. Hace un par de semanas, el 'Monstruo Mexicano' aseguró que no volverá a la división de los supermedianos, pues ya estuvo por una década en dicha categoría.

Así mismo, aseguró que buscará una pelea contra el Campeón Mundial del Peso Crucero, Gilberto 'Zurdo' Ramírez. En estos momentos, David Benavídez se encuentra preparando para defender su título del CMB por primera ocasión, enfrentando a Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita, fungiendo como parte estelar de la cartelera de The Ring.

En caso de que Benavídez sostenga el plan de medirse contra el tapatío, deberá esperar por lo menos hasta la segunda mitad del 2026, luego de la operación de codo que sostuvo Saúl 'Canelo' Álvarez.

#Deportes | Saúl 'Canelo' Álvarez fue operado del codo izquierdo; se complica su regreso al ring en 2026 uD83EuDD4AuD83EuDE7Ahttps://t.co/rbY4sjvOQu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui