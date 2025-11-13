Aaron Ramsey encuentra nuevo reto deportivo tras salir de Pumas por asuntos personales

Cardiff, Gales.- Luego de su abrupta salida de Pumas, Aaron Ramsey se encuentra viviendo un nuevo desafío en su carrera profesional y es que se integró con la Selección de Gales esta Fecha FIFA para formar parte, de manera no oficial, del cuerpo técnico de Craig Bellamy, actual seleccionador del combinado galés. El país de Ramsey mantiene vivas las esperanzas de clasificar a la Copa del Mundo de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El exjugador del Arsenal observará los entrenamientos del conjunto galés que enfrentará a Liechtenstein y Macedonia del Norte en las eliminatorias de la UEFA, dos partidos cruciales para definir si estará en la justa mundialista. Con 86 partidos internacionales en su trayectoria, Bellamy considera que la presencia de Ramsey será una gran ayuda para los futbolistas jóvenes y una oportunidad para que el británico pueda acumular experiencia como entrenador.

Cabe mencionar que previo a su llegada a la Liga MX, el originario de Caerphilly, Reino Unido, se desempeñaba como director técnico interino del Cardiff City, registrando dos empates y una derrota, con un 22 por ciento de efectividad. Ramsey no está presente en el compromiso contra Liechtenstein, pero sí participará en el encuentro entre Gales y Macedonia, duelo que podría resultar decisivo en las aspiraciones de su nación.

'The most heart-wrenching feeling going!' uD83DuDC94



Wales boss Craig Bellamy says people should let Aaron Ramsey and his family process the disappearance of their dog in Mexico. pic.twitter.com/w3KwNRhKmy — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) November 6, 2025

Con respecto a la experiencia que vivió Aaron Ramsey en México y que lo llevó a romper su acuerdo contractual con Pumas de la UNAM, Craig Bellamy salió en defensa de su connacional y explicó que Ramsey vivió una situación que lo afectó profundamente, por lo que no está de acuerdo con la polémica que se originó alrededor del caso.

¿Alguien tiene perros? ¿Han estado en una situación así? Es muy difícil de sobrellevar, así que debemos quedarnos en silencio por un minuto. Dejemos que una gran persona y un extraordinario jugador para nuestro país sea él mismo por un momento", declaró el entrenador galés.

Ramsey permanecerá en las instalaciones de la Selección galesa, en las afueras de la ciudad de Cardiff, para el compromiso ante Macedonia del Norte, en el que buscarán terminar en la segunda posición del Grupo J y asegurar la localía para la semifinal del play-off de las eliminatorias.

Un día eres jugador de Pumas en la Liga MX, otro día formas parte del Cuerpo Técnico de la Selección de Gales. uD83DuDE31



Aaron Ramsey y las vueltas que da el futbol. pic.twitter.com/wezFzhtvKF — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 12, 2025

