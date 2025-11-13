Carlos Alcaraz asegura finalizar el 2025 como número 1 del ranking de la ATP

Turín, Italia.- El español Carlos Alcaraz necesitó menos de 90 minutos el jueves para obtener una victoria por partida, tras vencer por 6-4, 6-1 al italiano Lorenzo Musetti y de paso asegurar el primer puesto del tenis masculino en el año.

Alcaraz necesitaba una victoria más en las Finales ATP para vencer a Jannik Sinner en la carrera por el puesto número 1 y el español lo consiguió ante Musetti para barrer su grupo en el evento de final de temporada que reúne a los ocho mejores jugadores.

Lorenzo Musetti and Carlos Alcaraz playing FANTASTIC tennis in Turin.



Truly ridiculous defending from Carlos.



Lorenzo had to win that point 4 times.



uD83EuDD2FuD83EuDD2FuD83EuDD2F



pic.twitter.com/MRYYoe9jrh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 13, 2025

"Significa mucho para mí, para ser honesto", dijo Alcaraz en su entrevista en la cancha. "El número 1 al final del año siempre es una meta. Para ser honesto, a principios de año vi que el primer puesto (estaba) muy, muy lejos, con Jannik allí, ganando casi todos los torneos que juega”.

El español festejó en grande su victoria

"Desde la mitad de la temporada hasta ahora me puse el objetivo para conseguir el número 1 porque creía que podría alcanzarlo... y finalmente lo conseguí. Para mí, significa todo, el trabajo que ponemos todos los días durante toda la temporada, altibajos... así que estoy muy orgulloso de mi equipo y de mí mismo".

El español amarró la cima del ranking mundial

Esta viene a ser la segunda vez en la carrera de Alcaraz, de 22 años, que termina el año en lo más alto de la clasificación. El español se convirtió en el jugador más joven en terminar un año en el número 1 cuando logró la hazaña a los 19 años en 2022.

Para conseguirlo, Alcaraz tenía que ganar sus tres partidos en el evento de final de temporada para los ocho mejores jugadores, mientras que Sinner tenía que permanecer invicto para defender su título y tener una oportunidad.

Alcaraz no le dio esa oportunidad al barrer a Musetti a pesar de una multitud local partidista, sellando el resultado en su tercer punto de partido. Esa fue su tercera victoria en el grupo de Jimmy Connors y Alcaraz se enfrentará al ganador del partido del viernes entre Alexander Zverev y Felix Auger-Aliassime en la semifinal del sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui