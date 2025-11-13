Carlos Beltrán, Lee Mazzilli y Bobby Valentine entran al Salón de la Fama de New York Mets

New York, Estados Unidos.- Sin duda alguna, los New York Mets son uno de los equipos con mayor historia en el beisbol de las Grandes Ligas; un sinfín de históricos peloteros han portado con orgullo los colores del club, pero son pocos los que han podido marcar diferencia.

Este jueves, como anualmente lo hacen, los de la 'Gran Manzana' dieron a conocer que el puertorriqueño Carlos Beltrán, Lee Mazzilli y Bobby Valentine serán exaltados al Salón de la Fama del equipo el próximo año.

Aunque la fecha de la ceremonia se anunciará en los próximos meses, con el anuncio de estos tres nuevos peloteros, se eleva a 38 el número de jugadores que entran a las puertas de la inmortalidad de los New York Mets.

Introducing the 2026 Mets Hall of Fame Class!



Lee Mazzilli, Bobby Valentine, and Carlos Beltrán will be inducted into the #Mets Hall of Fame next year! uD83DuDC4F pic.twitter.com/jWv6a4quN1 — New York Mets (@Mets) November 13, 2025

En el caso de Beltrán, se ubica en el top en la historia de la franquicia en cuadrangulares, carreras impulsadas, anotadas, porcentaje de embasarse, porcentaje de slugging y OPS. El de Manatí fue pieza importante para impulsar el optimismo en toda la organización cuando firmó un contrato de siete años en enero del 2005.

Mientras que individualmente fue cinco veces convocado al Juego de Estrellas, tres veces ganador de un Guante de Oro y dos veces ganador de un Bate de Plata, todos estos premios con los colores de los Mets. Beltrán fue segundo en la Liga Nacional en bWAR (8.2) en el 2006 mientras ayudaba a los Mets a levantar una Serie Mundial, la misma que no ha llegado.

El impacto de Carlos en la organización fue y sigue siendo incalculable. Su mezcla única de poder, velocidad y gracia defensiva lo convirtió en uno de los jugadores más dinámicos que jamás haya vestido un uniforme de los Mets. Es una voz respetada dentro del clubhouse, compartiendo su sabiduría como asistente especial de David Stearns. Tenemos muchas esperanzas de que reciba noticias positivas este enero cuando el Salón de la Fama del Béisbol anuncie su grupo del 2026", dijeron los propietarios de los Mets, Steve y Alex Cohen.

A su vez, Mazzilli fue un ídolo de las multitudes para los de New York a finales de la década de 1970. Tuvo dos etapas con dicho equipo (1976-1981 y 1986-1989) y se combinó para una línea de .264/.357/.396 durante sus 10 años. El ahora inmortal terminó dos veces en el Top 10 de la Liga Nacional en porcentaje de embasarse y bases por bolas.

Lee Mazzilli, Bobby Valentine, and Carlos Beltrán are officially headed to the Mets Hall of Fame next year uD83DuDC4FuD83DuDD25#Mets #LGM #LFGM pic.twitter.com/yRrRjAOQJ0 — Fireside Mets (@firesidemets) November 13, 2025

Por último, Valentine ocupa el tercer lugar en la historia del equipo con 536 victorias como manager; esos números los consiguió durante 1996 al 2002. En 1999, llevó a los New York Mets a la postemporada por primera vez desde 1988. Al año siguiente, llegó a la Serie Mundial, convirtiéndose en el primer dirigente en la historia del equipo en comandarlos a playoffs en años seguidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui