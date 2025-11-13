Duelo de pitcheo en Hermosillo entre los Naranjeros y Jaguares de Nayarit

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo venció 2-1 a Jaguares de Nayarit y aseguró la serie disputada en el estadio Fernando Valenzuela, en un duelo marcado por el dominio de los abridores y detalles finos a la defensiva.

Touki Toussaint y Faustino Carrera protagonizaron un cerrado duelo de pitcheo que mantuvo la pizarra sin movimiento hasta la sexta entrada del tercer juego. Ninguno cedió terreno temprano y ambos mantuvieron a raya a las ofensivas con control y temple.

El empate se rompió hasta el cierre de la sexta, cuando Willie Calhoun, con dos outs, se voló la barda del jardín derecho para dar a Hermosillo la ventaja de 1-0. Carrera, originario de Cajeme, terminó con cinco entradas y dos tercios de labor, en las que permitió cinco hits y una carrera, ponchó a tres y otorgó tres bases. Alexis Vera entró al relevo, dio pasaporte a TT Bowens y ponchó a Agustín Murillo para cerrar la entrada.

Naranjeros batalló a la ofensiva

En la octava, Jaguares respondió. Chase Jessee relevó a Toussaint y los visitantes empataron con un sencillo productor de Jesse Castillo que llevó al plato a Brandon Villarreal. Tyler Myrick subió a la loma con corredores en primera y segunda y apagó la amenaza al ponchar a Niko Vasquez. En el cierre del inning, Naranjeros recuperó la ventaja: Edson García pegó hit, avanzó con toque de sacrificio de Jasson Atondo y anotó en un error del primera base. Matt Foster se encargó de la novena, retirando en orden a los tres bateadores que enfrentó para sellar el triunfo de Hermosillo.

Toussaint firmó una actuación sólida de siete entradas, tres hits permitidos y cinco ponches, aunque la victoria fue para Myrick (1-1) con apenas un tercio de entrada. Cole Paplham (0-2) cargó con la derrota y Foster llegó a siete salvamentos en la temporada. Naranjeros viajará a Mazatlán para enfrentar a Venados el fin de semana, mientras que Jaguares volverá a casa para recibir a Yaquis de Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui