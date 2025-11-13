El pelotero sonorense Isaac Paredes sería inamovible para los Houston Astros

Houston, Texas.- Con todo y que no avanzaron a la postemporada, además de sufrir una lesión a finales de temporada, Isaac Paredes cumplió con creces de manera individual en su primera temporada con los Houston Astros, por lo que se mantendría en planes para repetir en la siguiente temporada de la MLB.

Este jueves 13 de noviembre, el gerente general del conjunto de Texas, Dana Brown, confirmó que están "sin interés" en traspasar al pelotero sonorense, debido a que fue uno de los mejores en la campaña que hace unas semanas culminó.

Era uno de los mejores analizando los lanzamientos y manejando los conteos, y esa es una de las razones por las que lo adquirimos mediante un canje", afirmó Brown en entrevista para los medios. "Creemos que, si lo canjeamos, debilitaríamos nuestra alineación. Así que, por ahora, no tenemos ningún interés en canjearlo", sentenció.

Sobre su lesión, la misma que le impidió cerrar encendido la MLB, Brown indicó que actualmente el nacido en Hermosillo se encuentra al 65 por ciento de su capacidad física y que "potencialmente" estará disponible para el arranque del siguiente torneo de las Grandes Ligas. Por otra parte, Isaac Paredes recibirá un salario de arbitraje de 9.3 millones de dólares, por lo que pasará por ese proceso una vez más antes de convertirse en agente libre durante la temporada baja de 2027-28.

"Creemos que estará al menos entre el 80 y el 90 por ciento al comienzo de la primavera y posiblemente listo para el juego inaugural". En la misma conferencia de prensa, Dana Brown afirmó que los Houston Astros no consideran al mexicano para un puesto regular en la segunda base, por lo que volverá a jugar principalmente en las esquinas del cuadro.

Cabe destacar que actualmente Paredes se encuentra de vacaciones en su natal Sonora, e inclusive hace un par de días fue visto en Navojoa en un evento deportivo. "Vamos bien, poco a poco recuperándonos, cada vez nos sentimos mejor. Ya estamos casi al 100 por ciento", dijo el cañonero en una entrevista que le hicieron en la ciudad de la Perla del Mayo.

Por otra parte, el de la H, como cada temporada, entra en planes de los Naranjeros de Hermosillo para reportar en este invierno, pero todavía no se tiene certeza de si el azteca podrá integrarse a las filas de los 17 veces campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

