El piloto Ernesto Rivera va por el subcampeonato en el cierre de la Eurocup-3

Barcelona, España.- Después de meses de competencia y vibrantes carreras sobre la pista, este fin de semana llegará a su fin la temporada 2025 de la Eurocup-3, donde el de sangre sonorense Ernesto Rivera es uno de los principales protagonistas. El desenlace del campeonato será en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El cierre será de locura; tras la victoria de Mattia Colnaghi y MP Motorsport en los campeonatos de Pilotos y Equipos, la atención cae directamente en las batallas finales y en quienes terminarán por cerrar el top cinco de los mejores corredores.

Con la ausencia de Colnaghi este sábado y domingo debido a su estreno en el Gran Premio de Macao, la lucha por el segundo puesto de la general se intensifica con el italiano Valerio Rinicella y el de padres sonorenses, Ernesto Rivera, como los principales aspirantes.

BREAKING: Ernesto Rivera joins the #F3 grid for 2026!



The Mexican driver will contest his rookie season with reigning Teams’ Champions @CamposRacing uD83DuDCAA#RoadToF1 pic.twitter.com/KtdWf23XV3 — Formula 3 (@Formula3) September 30, 2025

Cabe destacar que el mexicano llega en un momento culminante para este cierre de campaña, pues además de tener la formidable oportunidad de quedar subcampeón, ya fue confirmado como piloto de la Fórmula 3 para la siguiente temporada, situación que sin duda alguna lo motivará para tener un adiós triunfal.

Por otra parte, el también nacido en México, Jesse Carrasquedo, y Kacper Sztuka todavía tienen probabilidades matemáticas de brincar a la segunda posición. Con 56 puntos todavía en juego, incluyendo poles y vueltas rápidas, la clasificación final está todavía al rojo vivo.

Mientras que, aunque el campeonato de equipos ya fue para MP Motorsport, la atención también se centra en la batalla por el segundo puesto entre la escudería donde corre Ernesto Rivera, Campos Racing, y Griffin Core by Campos.

uD83EuDDF5 EC3 Finale - Barcelone



L'Eurocup 3 est de retour pour ce dernier week-end de la saison, sur un circuit apprécié par notre crack. uD83DuDC40



Petit thread preview + les premiers classements du week-end ! uD83DuDC47#Eurocup3 #JulesCaranta pic.twitter.com/pvo5uC8ZV3 — Team Caranta (@JCarantaFR) November 13, 2025

El cierre no podía ser una mejor pista que Barcelona, debido a que ofrece una prueba completa tanto para el coche como para el piloto. El trazado de 4,6 kilómetros presenta una mezcla de curvas rápidas, largas rectas y zonas de frenada; la curva 1, la curva 10 y la última chicane ofrecen oportunidades de adelantamiento para los corredores que ya conozcan este importante y tradicional circuito.

Fuente: Tribuna del Yaqui