Fineas Del Bonta-Smith llega para fortalecer el staff de abridores de la nación guinda

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán no han tenido el mejor de sus arranques en la Liga Arco Mexicana del Pacífico; con una marca de 13 victorias y 12 derrotas, los guindas tienen como objetivo cerrar de manera perfecta la primera vuelta y alcanzar colocarse entre los cinco mejores del torneo.

Aunque actualmente tienen una base sólida de jugadores, la directiva de la nación guinda está apostando por reforzar su staff de inicialistas; para eso, anunciaron la llegada del estadounidense Fineas Del Bonta-Smith. El flamante refuerzo de los Tomateros comenzó cuando fue seleccionado por los Colorado Rockies en el Draft de 2019, pasando después por distintas organizaciones dentro de las ligas profesionales de los Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, el pitcher ha tenido actividad por sucursales de Colorado Rockies y Pittsburgh Pirates. Mientras que en 2025 reforzó el cuerpo de lanzadores de los High Point Rockers, en el circuito independiente, donde tuvo una de sus mejores campañas como profesional.

Fineas Del Bonta-Smith llega a unirse a la rotación de abridores de los Tomateros de Culiacán, donde ya están nombres como Aldo Montes y Manny Barrera. El nuevo abridor guinda arriba al equipo con la misión de ganarse el cariño del aficionado de la capital de Sinaloa.

Fineas tendrá su tan esperado debut este fin de semana, en la serie que tengan ante Charros de Jalisco, escuadra con la que terminaron por caer en la gran final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico el año pasado.

Por otra parte, este mismo día se anunció que los Tomateros de Culiacán también decidieron darle profundidad a su receptoría con la llegada del mexicano Fernando Flores, quien fue prestado por los Yaquis de Ciudad Obregón. Aunque en lo que va del certamen el sonorense solo ha tenido actividad en tres compromisos, se trata de un pelotero que tiene dinamita en el madero.

El catcher tuvo su mejor momento en el 2023, cuando registró 352 de porcentaje de bateo, con además 11 producidas y la misma cantidad de anotadas, además de un cuadrangular. Flores llega para pelearse el puesto con el también experimentado Alí Solis.

