Jalen Brunson deja los Knicks por lesión, Portugal sigue sin clasificar al Mundial y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este jueves 13 de noviembre, conoce qué le pasó a Jalen Brunson en el más reciente partido.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Portugal aún no clasifica al Mundial

Luego de su derrota ante Irlanda, en partido donde Cristiano Ronaldo fue expulsado, Portugal todavía no consigue su pase al Mundial. En caso de que la Selección consiga su pase, CR7 corre riesgo ser suspendido para el primer partido de la Copa del Mundo de 2026 debido al reciente incidente.

Detienen a Emmanuel Clase

Por su presunta participación en un esquema de apuestas, Emmanuel Clase fue detenido en el aeropuerto de Nueva York. El pelotero oriundo de República Dominicana ya se declaró inocente de manipular lanzamientos en la MLB.

Brunson se va en muletas luego de sufrir lesión

El jugador más importante de los Knicks, Jalen Brunson, se torció el tobillo y tuvo que salir en muletas y con botín de la Arena. El incidente sucedió a menos de 2 minutos de que finalizara el encuentro contra el Orlando Magic, donde Nueva York se llevó la derrota.

Fuente: Tribuna del Yaqui