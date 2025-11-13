La MLS se alinea con las ligas de verano; cambiará su calendario a partir de 2027

Nueva York, Estados Unidos.- En una noticia que ya se veía venir, la MLS hizo el anuncio de un cambio en el calendario de sus actividades de verano a primavera, esto a partir de 2027, alineándola con las principales ligas de todo el mundo.

Los propietarios de la Major League Soccer votaron el jueves para cambiar la temporada, en una medida que tiene como objetivo poner a la MLS en una posición más competitiva para las transferencias de jugadores, al tiempo que libera a los jugadores para el servicio de la selección nacional durante el verano, cuando se llevan a cabo muchos torneos internacionales importantes.

Esta temporada, la liga comenzó a jugarse a fines de febrero, con un descanso por la Copa Mundial de Clubes durante el verano. El juego de campeonato de la Copa MLS está programado para el 6 de diciembre.

Según el nuevo calendario, la liga comenzará a mediados o finales de julio de 2027, con el último día de la temporada regular en abril de 2028. Los playoffs y el campeonato se llevarán a cabo en mayo.

Don Garber se mostró contento con esta medida

De esta manera, la liga se tomaría un descanso prolongado durante el invierno, con solo unos pocos juegos a principios de diciembre y ningún juego en enero antes de reanudarse a principios o mediados de febrero. La liga está trabajando con la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer para finalizar la transición.

Don Garber, comisionado de la MLS, dijo en una conferencia telefónica el jueves por la tarde que la medida fue "una de las decisiones más importantes en la historia de nuestra liga. Esta es una oportunidad para que eliminemos la competencia que hemos tenido para nuestros playoffs tal como existen hoy en una época del año muy concurrida. Nos permite estar alineados con las ventanas de transferencia internacionales, lo que creemos que es increíblemente importante. Nos brinda una amplia variedad de oportunidades que ampliarán nuestra capacidad de estar en este camino para ser una de las mejores y líderes ligas del mundo", dijo Garber.

El cambio presenta varios desafíos

La liga consideró previamente un calendario europeo en 2013. Hubo rumores anteriores de que los propietarios podrían aprobar un cambio después de la Copa del Mundo de 2026 organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. La MLS planea descansar para el torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui