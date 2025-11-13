Lamar Jakson será titular con los Ravens cuando enfrenten a los Browns

Baltimore, Estados Unidos.- Con susto de por medio, pero Lamar Jackson está de vuelta en los entrenamientos de los Baltimore Ravens de cara al duelo que sostendrán este domingo ante los Cleveland Browns, en duelo directo de la AFC Norte.

Afortunadamente para los Ravens, la ausencia de Jackson el miércoles fue solo preventivo y el mariscal de campo, dos veces Jugador Más Valioso, regresó a la práctica el jueves y se espera que sea titular con Baltimore mientras busca su cuarta victoria consecutiva y compite por un tercer título divisional seguido.

Lamar Jackson returns to the practice field: https://t.co/3yLTU9B3GQ — Baltimore Ravens (@Ravens) November 13, 2025

Pero Jackson, quien no sabe cuándo exactamente sufrió la lesión durante la victoria del fin de semana pasado por 27-19 en Minnesota, sonó casi como si aceptara el desafío si los Browns decidían presionarlo con más frecuencia debido al problema de rodilla. "Eso está bien para mí. Estoy bien con eso. Vamos a ver", dijo Jackson.

Y aunque el arranque de temporada para Baltimore (4-5) no fue el mejor, al perder cinco de sus primeros seis, logró enderezar el rumbo y a partir de su semana de descanso el equipo se mantiene invicto.

Lamar se lesionó ante los Vikings

Desde que regresó como titular después de perderse tres juegos por una lesión en el tendón de la corva, Jackson ha completado 35 de 51 pases para 380 yardas y cinco touchdowns en dos juegos desde su regreso.

Si bien los Ravens han anotado al menos 27 puntos en cada uno de sus últimos tres juegos, su mayor mejora ha sido en defensa. Baltimore permitió al menos 37 puntos en cuatro de sus primeros cinco juegos, pero ha mantenido a sus últimos cuatro oponentes por debajo de 20.

Los Browns recibirán a los Ravens el domingo

Además, después de la victoria que consiguieron ante los Browns en la Semana 2 por 41-17, los Ravens apuntan a barrerlos por primera vez desde 2020. Cleveland (2-7) ha perdido dos seguidos y sigue teniendo problemas ofensivos. Dillon Gabriel, 1-4 como titular, jugó por primera vez contra Baltimore en tareas de limpieza, lanzando un pase de touchdown de 8 yardas a Dylan Sampson. Los Browns tuvieron dos pérdidas de balón y un despeje bloqueado en el primer encuentro, lo que llevó a 21 puntos de los Ravens.

Fuente: Tribuna del Yaqui