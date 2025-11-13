Ohtani y Judge repiten como los Jugadores Más Valiosos de las Grandes Ligas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Llegaron a su fin cualquier tipo de dudas; Aaron Judge y Shohei Ohtani demostraron que son actualmente las máximas figuras de las Grandes Ligas, al ganar este jueves 13 de noviembre el Jugador Más Valioso (JMV). Por segundo año consecutivo, los peloteros se llevan el galardón más importante de la MLB.

Fuera de serie

En el caso de Shohei Ohtani, fue nombrado de forma unánime como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, luego de la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos. Con este resultado, es la tercera vez seguida que Ohtani gana el galardón y la cuarta en total (2021, 2023, 2024 y 2025), uniéndose a Barry Bonds (siete) como los únicos jugadores en la historia con cuatro o más distintivos.

THE GREATEST SHO uD83EuDD29



Shohei Ohtani wins the 2025 National League MVP Award uD83CuDFC6 pic.twitter.com/jDQgvVXhSG — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 14, 2025

Por otra parte, el nipón se unió a Roger Maris (Yankees de 1960-1961) como los únicos jugadores en ganar el Jugador Más Valioso en sus primeras dos temporadas con un equipo y a Joe Morgan (Rojos de 1975 y 1976) como los únicos peloteros en levantar el JMV como la Serie Mundial en campañas consecutivas.

Cabe destacar que Ohtani lideró al viejo circuito con OPS de 1.014 y OPS+ de 179. También sumó 55 cuadrangulares, solo superado en la Liga Nacional por los 56 de Schwarber, quien también estuvo en las papeletas para llevarse el trofeo a casa. Además, este mismo año, el japonés hizo su regreso a la lomita de los disparos, donde demostró la calidad que tiene en el brazo.

Otra sentencia

Mientras que Judge ganó el JMV por tercera vez en su carrera tras imponerse en una cerrada votación al receptor Cal Raleigh de los Seattle Mariners. La estrella de los New York Yankees lideró las Grandes Ligas con un promedio de .331, además de que mandó a volar 53 veces la pelota.

Aaron Judge is MVP again!



It’s back-to-back AL MVPs for The Captain! pic.twitter.com/HzqA96V6Ni — MLB (@MLB) November 14, 2025

En lo individual, el 'Juez' se convirtió en el tercer jugador en conectar al menos 50 jonrones y ganar un título de bateo en la misma campaña, uniéndose a Mickey Mantle (1956) y Jimmie Foxx (1938). Judge igualmente encabezó las Grandes Ligas en porcentaje de embasarse (.457), slugging (.688), OPS (1.144), veces en base (310), y fue líder de la Liga Americana en carreras anotadas con 137.

Fuente: Tribuna del Yaqui