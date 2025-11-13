Portugal, mal y de malas; pierde su juego y Cristiano Ronaldo sale expulsado

Dublín, Irlanda.- Una jornada de gatos negros fue la que vivió la selección de Portugal este jueves, pues además de perder su duelo por las eliminatorias, también sufrió la baja de su estrella Cristiano Ronaldo, quien salió expulsado y corre un grave riesgo de ser suspendido para el primer partido de la Copa del Mundo de 2026 si Portugal se clasifica como se espera.

La superestrella del futbol fue expulsada por dar un codazo al defensa irlandés Dara O'Shea en la segunda mitad del partido que Portugal perdió 2-0 en Dublín, por lo que Ronaldo cumplirá una suspensión obligatoria de un juego impuesta por cualquier tarjeta roja.

De esta manera, no estaría en la alineación de Portugal el domingo cuando reciba a Armenia, sabiendo que una victoria asegurará un lugar en la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

El reglamento disciplinario de la FIFA estipula que sus jueces impongan una prohibición de "al menos dos partidos por juego sucio grave". La prohibición debe ser de "al menos tres partidos por conducta violenta" o "al menos tres partidos o un período de tiempo apropiado para agresión, incluido el codazo". Una prohibición de la FIFA se aplicaría a los juegos competitivos y no podría cumplirse en las exhibiciones previas al torneo.

Cristiano se burló de los aficionados irlandeses

Cristiano, quien tiene la posibilidad de disputar su sexto Mundial, vio la roja directa tras la revisión del VAR por una acción dentro del área en la que propició un codazo en la espalda de un defensor rival, mientras esperaban que el balón se cruzara alrededor de la hora de juego en el Aviva Stadium con Irlanda con una sorprendente ventaja de 2-0.

Tras la acción, el árbitro emitió una tarjeta amarilla, pero minutos después la actualizó a roja después de una revisión de video en el monitor del campo. Ronaldo frunció los labios en una mirada irónica mientras salía del campo siendo abucheado y burlado por los fanáticos de Irlanda.

Fuente: Tribuna del Yaqui