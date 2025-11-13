Presidente de Cruz Azul se reúne con la FMF y advierte sanciones tras lesión de Kevin Mier

Toluca, Estado de México.- A su salida de las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, advirtió que existirán sanciones tras el partido de La Máquina frente a Pumas, correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2025. El directivo celeste mantuvo una reunión con la Comisión de Arbitraje y la Comisión Disciplinaria, en donde uno de los temas a tratar fue la lesión que sufrió el colombiano Kevin Mier.

En la reunión también estuvo presente el director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, y el titular de la Comisión de Arbitraje, Juan Manuel Herrero. Velázquez indicó que las autoridades de la Liga MX emitirán castigos por trabajo arbitral que se realizó en dicho encuentro; sin embargo, no especificó si las sanciones serán para Fernando Hernández Gómez, árbitro central de ese juego, o para César Ramos Palazuelos, quien fungió como encargado del VAR.

Opiniones cordiales, siempre proponiendo con la Comisión de Arbitraje y la Comisión Disciplinaria. Cruz Azul es muy institucional y respetamos por supuesto, pero exigimos que se cumplan ciertas normativas y reglamentos. Se va a estar revisando todo lo que ha pasado, no solamente en el partido del sábado pasado, sino en todo el torneo", indicó el dirigente cementero.

?? “VA A HABER SANCIONES”uD83EuDD2F



“Exigimos que se cumplan con las normativas y reglamentos. No nos dijeron ni cómo, ni cuándo, ni con quién. Kevin está muy triste, en la tarde lo intervienen”



Victor Velázquez, presidente de Cruz Azul pic.twitter.com/iZrYdkW6Tn — Claro Sports (@ClaroSports) November 13, 2025

Derivado de una entrada del panameño Adalberto Carrasquilla, el guardameta Mier sufrió una rotura de tibio y se estima que esté fuera de las canchas durante un tiempo aproximado de seis meses, con lo cual se pierde la Liguilla del Apertura 2025 y la Copa Intercontinental con Cruz Azul, además de una posible inclusión en la lista final de Colombia para la Copa del Mundo de 2026. La tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025, Kevin se sometió a la respectiva cirugía.

Kevin está muy triste y en la tarde lo intervienen, vamos a desearle lo mejor. Es muy triste para todo el club y compañeros porque perdemos a alguien muy importante en la Liguilla y en la Intercontinental, esperemos que llegue al mundial", mencionó Víctor Velázquez sobre la situación del cancerbero de La Máquina.

Con respecto al caso de Adalberto Carrasquilla, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX confirmó la suspensión de un partido para el jugador centroamericano, con lo que se perderá el partido de Play-In en el que Pumas se enfrentará a Pachuca. Esta sanción no corresponde a alguna queja formal por parte de Cruz Azul, sino que el mediocampista del cuadro universitario debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas durante el torneo.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Kevin MieruD83CuDDE8uD83CuDDF4 sufrió fractura en la tibia y será baja por varios meses.



Cruz Azul solicitará la inhabilitación de Adalberto CarrasquillauD83CuDDF5uD83CuDDE6



pic.twitter.com/93PEya8BSv — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui