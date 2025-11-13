Yaquis y Águilas se miden en un vibrante encuentro; Obregón no suelta la cima

Ciudad Obregón, Sonora.- Kyren Paris conectó panorámico cuadrangular de tres anotaciones para coronar un rallie de cuatro carreras en la misma primera entrada y los Yaquis de Obregón derrotaron por 5-4 a los Águilas de Mexicali.

Con este resultado, la Tribu sonorense se agenció su séptima serie de la campaña 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), sexta de manera consecutiva y tercera al hilo en su casa.

Fernando Sánchez abrió por Obregón

Al que madruga...

Después de que los emplumados se fueran en blanco en su primera ofensiva, la Tribu cajemense no esperó y atacó desde el comienzo con Allen Córdoba, quien abrió con triple al jardín central y anotó con sencillo de Riley Unroe al prado izquierdo.

Tras uno fuera, Roberto Valenzuela recibió pasaporte gratis y tras el segundo tercio entregado por Sebastián Elizalde, Kyren Paris le prendió un lanzamiento al abridor de los fronterizos, Víctor Juárez, y lo depositó detrás de la barda del jardín central, para el 4-0.

105 MPHuD83DuDE31uD83DuDD25



A esa velocidad fue el primer jonrón de Kyren Paris para empujar tres carreras en el juegouD83DuDCAAuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/4hjznzXj3T — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 14, 2025

La quinta rayita para los Yaquis llegó en el fondo del quinto capítulo, donde Córdoba recibió pasaporte gratis, avanzó a segunda con sacrificio de Unroe y a tercera con elevado profundo de Elizalde, y luego timbró con sencillo de 'Tito' Valenzuela al jardín izquierdo.

Los visitantes Caballeros Águilas acortaron la distancia en la parte alta de la séptima entrada, donde Bobby Bradley se embasó con error del pitcher relevista Saúl Vázquez y después anotó impulsado con tremendo vuelacercas de Gilberto Vizcarra por el prado izquierdo. Y en la última llamada, Mexicali amenazó y se acercó en la pizarra, con sencillo productor de dos carreras de Norberto Obeso, pero ya no le alcanzó y se quedó con el descalabro.

Tablazo de VizcarrauD83DuDE80



El receptor emplumado conecta su segundo jonrón de la campaña y quita el cero para los de MexicaliuD83DuDD25#LigaARCO? pic.twitter.com/Nr3bjhGRrk — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 14, 2025

Fernando Sánchez abrió por Obregón y se mantuvo por cuatro entradas completas, en las que admitió par de imparables, con tres ponches y dos bases por bolas. Le siguió Saúl Vázquez (3-0), quien se acreditó la victoria con 2.2 entradas de un hit y par de carreras, con tres bases y tres ponches. Efraín Contreras se apuntó el salvamento (8), con cuatro hits y par de carreras, un ponche. Víctor Juárez (1-2) fue el derrotado en cuatro capítulos de cinco imparables y cuatro carreras, con cinco ponches y dos bases por bolas.

Serie a la bolsa para la TribuuD83CuDFF9



Los @yaquis_oficial ganan el último juego y se mantienen de líderes en el standinguD83EuDEE1



PG Saúl Vázquez

PP Víctor Juárez

SV Efraín Contreras



Presentado por: @PinturasComex #LigaARCO? pic.twitter.com/7xUiF5Ryjy — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 14, 2025

Para el viernes, los Yaquis saldrán a la carretera con rumbo a Nayarit, donde sostendrán la primera serie de su historia ante los Jaguares; mientras que los Águilas vuelven al Nido para recibir a los Cañeros de Los Mochis.

Fuente: Tribuna del Yaqui