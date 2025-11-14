¡Síguenos!
Arranca el Torneo Golf Manos Amigas en el Club de Golf de Ciudad Obregón

Este sábado se jugarán los primeros 18 hoyos de la edición XXXIII en modalidad de ternas, en el evento a beneficio de Manos Amigas

El torneo Manos Amigas es uno de los de más tradición en el Club Obregón Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado se jugarán los primeros 18 hoyos de lo que será la edición 2025 y el XXXIII Aniversario del Torneo Anual de Golf Manos Amigas, en el Club de Golf de Ciudad Obregón. Los participantes saltarán al campo desde las 12:30 horas en la modalidad de equipos de tres jugadores, en un tradicional evento golfístico de ayuda a personas fármaco dependientes.

El torneo se desarrollará en los sistemas del mejor score (best score) y best ball (mejor bola), sobre una distancia de 36 hoyos. Los primeros 18 hoyos del sábado se jugarán a la mejor bola y los 18 hoyos restantes del domingo a la mejor tarjeta. Las salidas del sábado, por el clásico escopetazo serán a las 12:30 horas y el domingo las salidas serán a las 8:30 horas, también por escopetazo.

Luego de tres décadas de jugar en equipos de parejas, este año se cambió a formato de equipos de tres jugadores. Habrá venta de 'mulligans', dos el sábado y dos el domingo por golfista, con un costo de cien pesos cada uno.

LOS PREMIOS

Una bolsa de 166 mil pesos en efectivo se repartirá entre los ganadores, por equipos e individual, disputándose el torneo en categoría única, con una ventaja mínima (handicap) de 36 golpes por el total del equipo. Se premiará con 118 mil pesos a los equipos que ocupen del primero al quinto sitio, 40 mil al primer lugar, 30 mil al segundo, 20 mil al tercero, 16 mil al cuarto y doce mil al quinto sitio.

En los mejores acercamientos a la bandera (o'yeses) en los hoyos 2, 4, 6 y 16, serán siete mil pesos para el primero, seis mil para el segundo, cinco mil para el tercero y cuatro mil para el cuarto. En el hoyo catorce serán ocho mil pesos para el primer lugar, siete mil para el segundo, seis mil para el tercero y cinco mil para el cuarto. Todos los ganadores recibirán sus premios durante la ceremonia de premiación en las instalaciones del Club Obregón, el domingo al finalizar el torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

