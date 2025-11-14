Arranca el Torneo Golf Manos Amigas en el Club de Golf de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado se jugarán los primeros 18 hoyos de lo que será la edición 2025 y el XXXIII Aniversario del Torneo Anual de Golf Manos Amigas, en el Club de Golf de Ciudad Obregón. Los participantes saltarán al campo desde las 12:30 horas en la modalidad de equipos de tres jugadores, en un tradicional evento golfístico de ayuda a personas fármaco dependientes.

El torneo se desarrollará en los sistemas del mejor score (best score) y best ball (mejor bola), sobre una distancia de 36 hoyos. Los primeros 18 hoyos del sábado se jugarán a la mejor bola y los 18 hoyos restantes del domingo a la mejor tarjeta. Las salidas del sábado, por el clásico escopetazo serán a las 12:30 horas y el domingo las salidas serán a las 8:30 horas, también por escopetazo.

La competencia se jugará sábado y domingo

Luego de tres décadas de jugar en equipos de parejas, este año se cambió a formato de equipos de tres jugadores. Habrá venta de 'mulligans', dos el sábado y dos el domingo por golfista, con un costo de cien pesos cada uno.

LOS PREMIOS

Una bolsa de 166 mil pesos en efectivo se repartirá entre los ganadores, por equipos e individual, disputándose el torneo en categoría única, con una ventaja mínima (handicap) de 36 golpes por el total del equipo. Se premiará con 118 mil pesos a los equipos que ocupen del primero al quinto sitio, 40 mil al primer lugar, 30 mil al segundo, 20 mil al tercero, 16 mil al cuarto y doce mil al quinto sitio.

Decenas de jugadores participarán en esta edición

En los mejores acercamientos a la bandera (o'yeses) en los hoyos 2, 4, 6 y 16, serán siete mil pesos para el primero, seis mil para el segundo, cinco mil para el tercero y cuatro mil para el cuarto. En el hoyo catorce serán ocho mil pesos para el primer lugar, siete mil para el segundo, seis mil para el tercero y cinco mil para el cuarto. Todos los ganadores recibirán sus premios durante la ceremonia de premiación en las instalaciones del Club Obregón, el domingo al finalizar el torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui