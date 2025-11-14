Brilla con luz propia, jugador mexicano es elegido al segundo equipo All-Star de MLB

Nueva York, Estados Unidos.- Se dieron a conocer los nombres de los integrantes del Equipo All-Star de MLB, el cual reconoce a los mejores jugadores en las Grandes Ligas durante el transcurso de la temporada regular.

De igual manera, también se anunciaron los nombres de los peloteros que conforman el Segundo Equipo All-Star, y entre ellos figura el del cerrador de los Seattle Mariners, Andrés Muñoz como el único jugador azteca con este reconocimiento en la campaña recién finalizada.

Elite arms uD83DuDD25



Congrats to Andrés Muñoz and @BJW002 on being named to the All-MLB Second Team! #TridentsUp pic.twitter.com/KBHX42atAm — Seattle Mariners (@Mariners) November 14, 2025

Esta viene a ser la séptima temporada desde que se implementó este premio en el 2019, el Equipo Todo MLB reconoce a los mejores jugadores en las Grandes Ligas durante el transcurso de la temporada regular.

Como parte de las festividades de los Premios MLB que se realizó en Las Vegas, el Primer y Segundo Equipo Todo MLB 2025 fueron revelados y, como fue el caso en cada una de las últimas seis ediciones, ambos equipos fueron elegidos por medio de un proceso en el que el 50 por ciento de los votos fueron de los aficionados y el 50 por ciento por parte de un panel de expertos.

El mochiteco acudió a la premiación con su familia

El Equipo Todo MLB se divide en el Primer Equipo y Segundo Equipo, con cada uno incluyendo una selección de receptor, primera base, segunda base, torpedero, tercera base y bateador designado, junto a tres jardineros (sin importar la posición en las praderas), cinco abridores y dos relevistas. A los votantes se les solicitó que a la hora de elegir tuvieran en cuenta solamente el desempeño en la campaña regular.

Muñoz tuvo una campaña dominante

El total de las 32 selecciones de los Equipos Todo MLB en el 2025 se dividieron entre 17 conjuntos. Los Mariners y Phillies encabezaron el grupo con cuatro selecciones cada uno, mientras que los Yankees y los campeones Dodgers contaron con tres. Los Blue Jays, Brewers, Diamondbacks, Mets y Red Sox tuvieron dos cada uno.

Después de recibir su premio, el cerrador mexicano hizo un balance de lo que fue la campaña 2025, una en la que brilló con los Mariners, permitiendo 36 hits en 62.1 innings, con 83 ponches y efectividad de 1.73 para ayudar a Seattle a conquistar la corona del Oeste de la Americana.

Fuente: Tribuna del Yaqui