'Checo' Pérez regresó a las pistas; Cadillac finaliza con éxito sus pruebas para el debut en la F1

Ciudad de México.- Como exitosas se han catalogado las primeras pruebas de la escudería Cadillac, en preparación para su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Dichas sesiones fueron encabezadas por el mexicano Sergio Pérez, que utilizó un monoplaza de Ferrari de los años anteriores, que, al ser sus proveedores de unidad de potencia y transmisión, cedieron un día de pruebas para la naciente escudería.

El tapatío regresó a las actividades en la pista tras 11 meses de ausencia, pues su última carrera había sido el Gran Premio de Abu Dhabi, celebrado el 8 de diciembre del 2024; en esa carrera, Sergio Pérez no pudo completar la prueba y finalizó con un DNF. En esta ocasión, el Autódromo Enzo e Dino Ferrari presenciaron los primeros kilómetros recorridos para el equipo estadounidense con un SF-23, pintado completamente de negro.

En total fueron dos sesiones en días consecutivos para Cadillac y 'Checo', en las cuales aprovecharon cualquier momento para rodar y establecer los parámetros dentro del equipo. En total, se estima que Pérez recorrió la pista de Imola en 91 vueltas, lo que representa 447 kilómetros; en este circuito se corre el Gran Premio de Emilia-Romaña, el cual consta de 63 giros, por lo que el recorrido de Pérez equivalió a más de una carrera completa.

Ha iniciado el regreso a pista de Checo Pérez en el Ferrari SF-23 en Imola. Un test que para el equipo Cadillac será más importante que para el piloto, pues se estrena el equipo de pista con ingenieros, mecánicos y demás personal.



A pesar de que los números oficiales se los guarda la escudería, el portal Motorsports aseguró que el mejor tiempo que se pudo marcar fue de 1:17.27 (la pole position del 2025 fue de 1:15.214), mientras que el ritmo de carrera fue de 1:22.47, usando neumáticos duros. El siguiente paso para Cadillac será el encendido de motor, el cual se realizará en diciembre del 2025, dentro de una de sus fábricas de Barcelona, España.

El compañero para Sergio Pérez será Valtteri Bottas, que no se ha integrado a los trabajos de la escudería, pues aún tiene contrato vigente con Mercedes, con quienes se desempeña como piloto de reserva. Ya con sus dos elementos, Cadillac participará en los test de pretemporada, entre el 26 y 30 de enero del 2025.

Así mismo, la segunda semana de febrero se sostendrá su segunda tanda de prácticas, ahora en el Circuito de Baréin, de cara al inicio de la temporada 2026 de la F1. Los monoplazas volverán a rodar durante el Gran Premio de Australia, el 8 de marzo del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui