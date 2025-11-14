¿Cristiano Ronaldo en Torreón? Portugal analizan usar el TSM como base para la Copa del Mundo 2026

Torreón, Coahuila.- El sueño de ver a Cristiano Ronaldo en tierras mexicanas se podría consolidar en los próximos meses y no solo sería verlo jugar, pues la Selección de Portugal analiza usar el Estadio Corona, casa del Santos Laguna de la Liga MX, como base de entrenamientos. Los lusitanos se podrían establecer en el TSM durante su estadía en la Copa del Mundo 2026 por la calidad de sus instalaciones.

Desde hace varios meses se comenzó a manejar la posibilidad de que Portugal llegara a México para enfrentar al 'Tricolor' en la reapertura del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), dando inicio a las festividades por la justa mundialista en territorio azteca. Ante el paso irregular que han tenido los portugueses en las eliminatorias, se había puesto en duda la llegada de CR7 a México, aunque las declaraciones del presidente del Santos reabrieron otra oportunidad.

#Deportes | CR7 no vendría a México; se pone en duda el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal ??uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/bnIZ6Ak5N2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 18, 2025

El Territorio Santos Modelo fue avalado por la FIFA para ser una de las sedes aprobadas rumbo al Mundial 2026; a raíz de eso, el recinto de la comarca ha sido visitado por varias delegaciones para usarlo como base, aunque parece que los lusitanos ya habrían tomado la decisión. Aleco Irarragorri, presidente del Santos Laguna, comentó que la Federación de Futbol de Portugal ya se puso en contacto con el club, para supervisar que se cumpla con ciertos requerimientos para la posible llegada de CR7.

El Estadio Corona se encuentra en un punto estratégico, pues se encuentra en un punto medio entre Dallas, Houston y Monterrey, Nuevo León, siendo las tres ciudades sedes de partidos oficiales dentro de la justa mundialista. Así mismo, el complejo cuenta con canchas de entrenamiento de nivel internacional, además de un hotel propio, espacios de alto rendimiento, áreas para rehabilitación y el estadio como conexión entre todo lo antes mencionado.

Las instalaciones del Estadio Corona están avaladas por la FIFA

El inmueble será asignado para la primera selección que extienda la solicitud oficial, aunque, según Irarragorri, Portugal ha mostrado un interés genuino y envió una serie de peticiones para albergar con seguridad la llegada de la estrella del balompié mundial. "Viene el capitán Cristiano Ronaldo y eso implica poder tener la movilidad para que pueda moverse por el estadio y por el centro de alto rendimiento con un poco de privacidad".

Aleco Irarragorri cuenta que la privacidad que ofrece el TSM y el Estadio Corona como Campo y Sede de Entrenamiento para equipos como Portugal y Países Bajos, quienes desean tener la mayor seguridad posible en su estancia durante la Copa del Mundo. pic.twitter.com/4x57cgjlSV — ComarcaDeportiva (@ComarcaDeporte) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui