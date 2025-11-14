Efecto 'Checo'; los boletos para el GP de México 2026 de F1 se agotaron

Ciudad de México.- Los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula Uno 2026, anunciaron que los boletos que se pusieron en preventa y venta general se agotaron este viernes, a poco menos de un año de la carrera.

Esto sin lugar a dudas tiene mucho que ver con el regreso que hará a las pistas del Gran Circo el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien correrá para la debutante escudería estadounidense Cadillac F1.

¡Boletos agotados en el Estadio GNP Seguros! uD83CuDF9F? Nos vemos en la #F1ESTA 2026. uD83CuDF9F? pic.twitter.com/UEFawrT3bD — Mexico Grand Prix uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@mexicogp) November 13, 2025

“Los boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se encuentran agotados en las fases de Preventa Banamex y Venta Anticipada Banorte, así como de la Venta General; derivado de la alta demanda por parte de los aficionados que desean ser parte de mejor F1ESTA del campeonato, la cual se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año, en el Autódromo Hermanos Rodríguez”, indicó la organización en un comunicado.

El piloto mexicano correrá para Cadillac

Para la carrera que se realizó del 24 al 26 de octubre pasado en la capital mexicana, se llevó a cabo una venta importante de boletos, pero a diferencia de otros años aún era posible encontrar algunas entradas a unos meses de la carrera, lo cual marcaba una tendencia por la ausencia de 'Checo' Pérez en la parrilla. A pesar de ello, la organización registró una cifra total de aficionados casi igual a la del 2024, registrando 401 mil 326 aficionados, la segunda más grande desde que la máxima categoría regresó al país.

'Checo' ya realizó pruebas para su nueva escudería

Pero con el retorno de ‘Checo’ tras un año de inactividad luego de su salida de la escudería Red Bull, la carrera del próximo año contará de nuevo con un representante nacional, ahora defendiendo los colores de Cadillac, equipo con el que concluyó esta semana dos días de entrenamiento a los mandos de un Ferrari.

Los boletos para la edición del 2026 estaban en su precio más accesible en 3,900 pesos, mientras que los más costosos fueron los de la zona Box Main Grandstand +Speed Lounge y cuyo valor estaban en 61 mil 750 pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui