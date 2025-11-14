Expelotero ligamayorista tomará las riendas de los Águilas de Mexicali en la LAMP

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali vienen de ser sacudidos en el estadio Yaquis ante la Tribu, por eso la directiva cachanilla apostó por sacudir el banquillo, anunciando la llegada de su nuevo manager, el expelotero de la MLB, Pat Listach. Tras un breve interinato de Bronswell Patrick, el nuevo mandamás estará ya al frente de la novena 'emplumada' en la serie que tendrán en casa frente a los Cañeros de Los Mochis.

Pat Listach es un 'viejo conocido' en el diamante, ya que jugó para Grandes Ligas en el periodo de 1992 a 1997 con Milwaukee y Houston, respectivamente, ganando el premio del novato del año en su primera campaña con el uniforme de Brewers (1992). Como jugador activo, también participó con Cleveland y Philadelphia, mientras que en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, militó para los Venados de Mazatlán en la temporada 1991-1992.

uD83EuDD85 LISTACH A LA FRONTERA uD83EuDD85#LMP | El norteamericano PAT LISTACH, quien en 2??0??1??9?? condujo al primer título de su historia a los @AcererosOficial en LMB, será a partir de esta noche el manager de los @AguilasDeMxli... pic.twitter.com/uBfQyYv000 — Strikeout (@Rev_Strikeout) November 14, 2025

Mientras que su camino como coach y formación como manager comenzó en sucursales de Chicago Cubs, nombrado capataz del año 2008, en el 2011 fue coach de banca de Detroit, pasando por Dodgers como coordinador de infield en el año 2013.

Posteriormente, su carrera siguió con la escuadra de Tacoma (AAA) de Seattle del 2015 al 2018. En el 2022 con Philadelphia brincó a la clase A hasta ser nombrado coach de banca. Mientras que uno de sus mejores momentos llegó en el Caribe, ha dirigido a Estrellas Orientales y Toros del Este en la Liga Dominicana y Águilas de Zulia en la Liga Venezolana.

A su vez, en la Liga Mexicana de Beisbol, fue parte fundamental en el primer campeonato de la historia de Acereros de Monclova en el año 2019. Actualmente trabaja para Chicago White Sox, organización con la que llegó en el 2024. Con este anuncio, Bronswell Patrick regresa a sus responsabilidades de coach de pitcheo.

Canalero llega a Nayarit

Por otra parte, los Jaguares de Nayarit activaron este mismo viernes al lanzador panameño Sadrac Franco, quien está considerado para reforzar el bullpen del equipo. Franco toma el lugar en el roster de activos del shortstop Jacob Amaya, quien se despide de la organización.

Nuevo refuerzo para el bullpen de nuestro equipo. uD83DuDCAA



Llega el panameño Sadrac Franco, es un lanzador derecho. uD83DuDEECuD83CuDDF5uD83CuDDE6#RugeNayarit uD83DuDC06uD83DuDD35 pic.twitter.com/L0haHX68j4 — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 15, 2025

De 25 años de edad y nativo de David, Panamá, Sadrac tuvo actividad este año entre Clase A y Doble A de San Francisco, donde tuvo cifras combinadas de 0-0 y 3.38 de efectividad en 15 apariciones, con 20 ponches en 21.1 innings. Además, cuenta con experiencia de seis años en las ligas menores.

Fuente: Tribuna del Yaqui