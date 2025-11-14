¿Guillermo Ochoa a la Copa del Mundo 2026? El arquero ya viste los colores de la Selección Mexicana

Ciudad de México.- El fantasma de los jugadores impuestos en la Selección Mexicana se volvió a despertar, pese a la negativa en la convocatoria de varios elementos al 'Tricolor' por parte de Javier Aguirre. Contrario a lo declarado por el 'Vasco', mediante las redes sociales se revelaron fotografías del arquero Guillermo Ochoa vistiendo la equipación que usará la escuadra azteca durante la Copa del Mundo 2026.

El seleccionador mexicano había declarado en varias ocasiones que los jugadores que aspiraran a ir a la justa mundialista debían estar en juego constante y de manera más puntual, declaró que no llevaría a 'Paco Memo' por su trayectoria y que se debía ganar su puesto. A raíz de eso, Ochoa Magaña firmó un contrato con el AEL Limassol de Chipre, con quienes ha tenido un desempeño complicado en los encuentros que ha participado.

El histórico cancerbero no ha sido tomado en cuenta en las últimas convocatorias de la Selección Mexicana para sus encuentros amistosos, aunque durante esta concentración, se filtraron imágenes en las que se le ve a Guillermo Ochoa con el uniforme del 'Tricolor'. Las imágenes causaron indignación entre los seguidores del combinado nacional, los cuales aseguraron que por compromisos comerciales, el jugador tendría que participar en el Mundial 2026.

'Vasco' Aguirre aclara la visita de Guillermo Ochoa

En la conferencia de prensa previa al partido amistoso entre la Selección Mexicana y Uruguay, Javier Aguirre fue cuestionado sobre la razón por la cual Ochoa Magaña estuvo con el combinado, aun sin estar dentro de la convocatoria. El 'Vasco' aseveró que el hecho se trató solo de una grabación de unos promocionales por parte de un patrocinador, pero que el jugador no ingresó al Centro de Alto Rendimiento, donde se encuentra en concentración la Selección Mexicana.

Hay jugadores que hacen muchísimas publicidades y no nos incumbe; cada quien puede hacer con su imagen lo que le plazca. No fue en mis instalaciones, tengo límites; permitimos que accedan familiares, gente que nos da servicios, pero hasta ahí, no va vinculado a la Selección".

