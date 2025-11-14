Islam Makhachev y Jack Della Maddalena superan la báscula: Todo listo para el UFC 322

New York, Estados Unidos.- Todo está listo para que este sábado 15 de noviembre se ponga en marcha una de las carteleras más esperadas del año, el UFC 322, donde el segundo libra por libra de la actualidad, Islam Makhachev, subirá de división para desafiar al campeón en ascenso de peso welter, Jack Della Maddalena, en el evento estelar de New York.

Además de estar en juego el cinturón de las 170 libras, también ambos peleadores pondrán en riesgo su marca imbatible en el mejor octágono del mundo. En el caso del ruso, lleva 15 peleas consecutivas sin conocer la derrota, mientras que el australiano no ha caído en nueve peleas que tiene con la empresa de Dana White.

Este viernes, Islam y Jack Della superaron la primera prueba, que es vencer a la romana. El monarca marcó 169 libras; a su vez, el retador detuvo la báscula en el peso límite 170, por lo que ambos están listos para hacer vibrar el Madison Square Garden.

"Un día para cumplir mi sueño. Es la pelea más monumental de mi vida. Estoy listo. Gracias a todos. Nos vemos mañana", dijo Makhachev, quien tuvo que abandonar su cinturón de peso ligero para cumplir su meta de ser doble monarca mundial en diferente categoría.

Por su parte, Maddalena defenderá su título por primera vez después de derrotar a Belal Muhammad en UFC 315 en mayo para capturar el campeonato. "Estoy en la cima del mundo. Mañana por la noche conservaré mi cinturón. Australia regresará a casa", puntualizó después de dar el peso.

Por otra parte, Islam Makhachev tiene también la gran oportunidad de dar un golpe de autoridad y recuperar la cima del mejor libra por libra del mundo, que actualmente le pertenece al español Ilia Topuria, quien es una de las posibilidades para ser el siguiente rival del ruso para el 2026, en una megapelea que quedaría marcada para la historia de las Artes Marciales Mixtas.

Resto de la cartelera

Pero no solo el choque estelar es el atractivo, ya que en la coestelar, la campeona de peso mosca Valentina Shevchenko chocará frente a la retadora, la excampeona de peso paja Zhang Weili. Mientras, Sean Brady y el invicto ecuatoriano Michael Morales protagonizarán un combate clave para definir al contendiente de las 170 libras.

Igualmente, la peleadora de sangre mexicana Tracy Cortez tendrá una pelea frente a la número cuatro del mundo en su categoría, Erin Blanchfield, a quien ya se enfrentó y derrotó hace años en otra promotora.

Cartelera principal

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev — título wélter

Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili — título mosca

Leon Edwards vs. Carlos Prates — peso wélter

Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis — peso ligero

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues — peso mediano

Preliminares

Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico — peso mediano

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira — peso mediano

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez — peso mosca

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert — peso mediano

Angela Hill vs. Fatima Kline — peso paja

