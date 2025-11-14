Jacob DeGrom y Ronald Acuña son elegidos como los Regresos del Año en la MLB

Las Vegas, Estados Unidos.- Después de superar graves lesiones que les impidieron brillar la campaña previa, el lanzador de los Texas Rangers, Jacob deGrom y el jardinero de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., fueron elegidos los Jugadores Regreso del Año de la Liga Americana y de la Liga Nacional, respectivamente.

El reconocimiento de ambos jugadores fue anunciado la noche del jueves en la ciudad de Las Vegas, donde se realizó la ceremonia de premiación a lo mejor de la campaña que recién finalizó en MLB.

Acuña volvió en grande para esta campaña

DeGrom, un derecho de 37 años, se sometió a una cirugía Tommy John en junio de 2023, hizo tres aperturas cerca del final de la temporada 2024 y tuvo marca de 12-8 con efectividad de 2.97 y 185 ponches en 172 entradas y dos tercios este año, ganando su quinta selección al Juego de Estrellas.

This is the Jacob deGrom we love to see uD83DuDC4F https://t.co/pFO9udDGL2 pic.twitter.com/FO7LllHZLd — MLB Stats (@MLBStats) November 14, 2025

Acuña, de 27 años, se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo el 26 de mayo de 2024 y regresó a los Bravos el pasado 23 de mayo y formó parte de su quinto equipo All-Star. Bateó .290 con 21 jonrones, 42 carreras impulsadas y nueve bases robadas.

Durante el acto, también se premió a Edwin Díaz de los New York Mets, quien recibió el trofeo Trevor Hoffman como el Relevista del Año de la Liga Nacional; mientras que Aroldis Chapman de los Boston Red Sox fue elegido como el Relevista del Año de la Liga Americana y recibió el trofeo Mariano Rivera.

Edwin Díaz joins Josh Hader and Kenley Jansen as pitchers to win multiple Trevor Hoffman NL Reliever of the Year Awards! https://t.co/eL8iEjDIyz pic.twitter.com/yB02dbHfPC — MLB Stats (@MLBStats) November 14, 2025

De igual manera, Shohei Ohtani de los Los Angeles Dodgers ganó el Premio Edgar Martínez al mejor Bateador Designado por quinto año consecutivo, igualando el récord que David Ortiz estableció de 2003 a 2007, y Ohtani y Aaron Judge de los New York Yankees ganaron su tercer Premio Hank Aaron como los jugadores ofensivos más destacados.

Aroldis Chapman put up MONSTER numbers in his 16th season uD83EuDD2F https://t.co/iODom7R4rU pic.twitter.com/xlBxCgPJuk — MLB Stats (@MLBStats) November 14, 2025

Los ganadores anteriores y los jugadores distinguidos votaron en los Premios Hank Aaron, mientras que el honor de DH es seleccionado por los escritores de clubes, locutores y departamentos de relaciones públicas. El premio ejecutivo es votado por ejecutivos de los 30 equipos de la MLB antes de la postemporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui