Juego histórico de Yaquis en Nayarit: Así le fue a la 'Tribu' en el primero de la serie vs. Jaguares

Tepic, Nayarit.- Por primera vez en su historia, los Yaquis de Ciudad Obregón visitaron el Estadio Coloso del Pacífico de los Jaguares de Nayarit, con el objetivo de seguir con su buen paso en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero fueron sorprendidos al caer en el primero de la serie 5-2.

El conjunto de la Tribu, aunque tropezó, se mantiene en la cima de la primera vuelta del beisbol invernal del país, con una marca de 18-9, mientras que los 'felinos' 14-13, con la gran oportunidad de meterse al top tres.

Los Yaquis en la misma primera entrada se encargaron de hacer la rebeldía en tierra ajena; cuando el cuarto en el turno al bat, Roberto 'Tito' Valenzuela, conectó doblete que mandó a Sebastián Elizalde a tierra prometida para el 1-0, frente a los servicios de Daniel Martínez.

El cubano experimentado Odrisamer Despaigne fue el encargado de saltar a la lomita de los disparos en el primero de la serie y se mantenía intratable en el montículo, ya que en cinco capítulos no le hicieron carrera, hasta que en la sexta fue castigado por un jonrón productor de par de rayitas de Niko Vásquez para poner arriba a su club en los cartones.

La respuesta fue inmediata para los de Sonora con Riley Unroe pegando el sencillo que pondría todo 2-2. Ya sin Odrisamer en la lomita de los disparos, el relevo de Samuel Zazueta falló al recibir un rally de tres carreras, encabezado por un triple productor del veterano 'Jesse' Castillo.

Sadrac Franco entraría en las últimas dos entradas y apagaría la ofensiva de los Yaquis de Ciudad Obregón, para además apuntarse su primera victoria de la temporada, en su debut dentro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. La derrota fue para Zazueta, quien se apuntó su primer descalabro del año.

Este sábado se pondrá en marcha el segundo juego de la serie a las 18:00 horas (tiempo de Sonora). Por los de Gabe Álvarez saltará a la lomita de los disparos Ariel Miranda, mientras que Jared Wetherbee hará lo propio por los Jaguares de Nayarit.

Fuente: Tribuna del Yaqui