Kylian Mbappé enciende las alarmas en el Real Madrid al causar baja de la Selección de Francia

Ciudad de México.- Las alarmas en Valdebebas se han vuelto a encender, pues el Real Madrid resentirá una nueva ausencia tras el parón internacional por la fecha FIFA de noviembre al perder a su delantero estelar, Kylian Mbappé. La estrella del balompié mundial recayó en un problema de tobillo que había presentado hace varias semanas al participar con Francia en las clasificatorias para la Copa del Mundo 2026.

Al igual que Mbappé, el Real Madrid anunció a dos elementos lesionados a inicios de semana, los cuales no se pudieron integrar a sus selecciones y permanecieron con el equipo para comenzar su proceso de rehabilitación. La primera lesión anunciada fue la de Federico Valverde, que presentó una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha; así mismo, Thibaut Courtois sufrió una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha.

Mbappé se integró a la convocatoria de la Selección de Francia con normalidad y formó parte clave en la goleada sobre Ucrania, donde marcó dos de los cuatro goles para 'Les Bleus'. Con sus dos tantos, Kylian llegó a 55 goles con Francia y se coloca a solo dos tantos de alcanzar al máximo goleador de dicho país, Olivier Giroud. Con esta victoria, Francia aseguró su boleto en la Copa del Mundo 2026 a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de concretar su clasificación, no todo fueron buenas noticias para el conjunto internacional, pues su goleador terminó lesionado luego de su formidable actuación. Según la Federación Francesa de Futbol, el delantero resultó con una inflamación en el tobillo derecho, la cual le ha causado dolor puntual, por lo que quedó descartado para el compromiso contra Azerbaiyán.

Debido a dicha lesión, Kylian Mbappé viajará en las próximas horas a España para que el servicio sanitario del Real Madrid le realice las pruebas pertinentes para determinar la gravedad de la lesión y comenzar con su recuperación. El exjugador del PSG ya se había ausentado de unos encuentros con su club por un problema de tobillo, por lo que se teme que la lesión se haya acrecentado, causando baja por más tiempo del esperado.

Así mismo, su compatriota y compañero del Real Madrid, Eduardo Camavinga, fue sacado de la convocatoria para que regrese al club, luego de haber entrenado apartado del grupo al presentar problemas musculares. El mediocampista salió como suplente al reciente encuentro de Francia, aunque no tuvo participación.

