Lanzador ligamayorista es anunciado como refuerzo de Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo siguen moviendo sus piezas para cerrar de gran manera la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; ahora, el conjunto de la 'H' decidió fortalecer su staff de pitcheo con la llegada de un ligamayorista.

El flamante refuerzo de los de la capital de Sonora es Paul Campbell, quien luego de tener su carrera colegial en la Universidad de Clemson fue drafteado por Tampa Bay Rays en 2017, donde se mantuvo en sucursales hasta 2021, cuando pasó a la organización de Miami Marlis.

El lanzador derecho Paul Campbell se une a la Escuadra Naranja como refuerzo extranjero. ¡Bienvenido, Paul! uD83DuDCAA?? pic.twitter.com/Zn3KUEPVy8 — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 14, 2025

Fue con los de Florida con los que hizo su debut en las Grandes Ligas, participando en 16 juegos, dejando una marca de 2-3 en ganados y perdidos; su labor total fue de 26.2 entradas y ponchó a 26 rivales. Mientras que en sucursales en seis temporadas tiene récord de 26 triunfos a cambio de 13 descalabros, con una efectividad de carreras limpias de 3.37, en 65 juegos, de los cuales ha iniciado 48, suma 248 'chocolates' a cambio de 86 bases por bolas en 302 entradas de labor.

Paul Campbell se integrará al staff de pitcheo de los Naranjeros de Hermosillo para ser uno de los elementos extranjeros con que contará la nación naranja en este cierre de la primera vuelta del beisbol invernal de México.

Se espera que el norteamericano tenga actividad en la serie que tendrán este fin de semana ante los Venados de Mazatlán, duelo crucial, para que Naranjeros pueda todavía pelear por brincar a la cima del standing general.

Naranjeros ya oficializó la llegada de Campbell

Ficha técnica

Nombre: Paul Alan Campbell

Fecha de nacimiento: 26 de julio de 1995

Lugar de nacimiento: Mailde, MA, USA

Posición: Pitcher

Lanza: Derecho

Batea: Zurdo

Estatura: 1.83 metros

Peso: 97 kg.

Equipo anterior: Miami Marlins (MILB)

Fuente: Tribuna del Yaqui