Naranjeros gana el primero en Mazatlán con gran labor de Wilmer Ríos

Mazatlán, Sinaloa.- Naranjeros de Hermosillo abrió la serie en Mazatlán con una victoria firme 6-1, guiada por el trabajo del abridor Wilmer Ríos, quien lanzó ocho entradas con control total: seis hits permitidos, una carrera, cinco ponches y ninguna base por bolas. Su actuación mantuvo a Venados sin respuesta durante gran parte del juego.

El marcador se inauguró en la cuarta cuando Harold Ramírez conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, el cuarto en su cuenta personal en lo que va de la campaña. Willie Calhoun y TT Bowens ligaron dobletes para el 2-0.

En la quinta, Hermosillo amplió la ventaja: sencillos consecutivos de Elvin Carrillo y Jasson Atondo y Ramírez volvió a responder con un doble que trajo el 3-0. Bowens también conectó su segundo doble de la noche para empujar dos más y colocar el 5-0.

En la sexta, Ángel Ramírez abrió con doble, avanzó con toque de sacrificio de Elvin Carrillo y anotó el 6-0 en un wild pitch. Con esa diferencia, Ríos trabajó sin sobresaltos, retirando entradas rápidas y evitando que Venados hilara ataques.

El único daño local llegó en la novena. Ramiro Peña abrió con triple, el último bateador que enfrentó Ríos. Luis Márquez entró al relevo y ponchó a Juan Mora; un rodado de Carlos Tirado por primera impulsó el 6-1 y Márquez selló la victoria de los visitantes dominando a Leo Germán con un rodado por el campocorto.

Ríos consiguió su cuarta victoria de la temporada y Nolan Kingham cargó con la derrota. Para el segundo de la serie de este sábado en Mazatlán, el debutante Paul Campbell será el pitcher abridor por Hermosillo, mientras que Jorge Luis Franco hará lo propio por los anfitriones.

Con este resultado, los de la capital de Sonora llegan a 16 victorias, a cambio de 11 descalabros, empatados hasta el momento con los Cañeros de Los Mochis en la segunda posición de la tabla. Mientras que Venados sumó su descalabro número 19 en el sótano del torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui