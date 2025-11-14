Ohtani y Judge vuelven a destacar en MLB, México elimina a Argentina en Mundial y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que marcaron tendencia antes de arrancar el fin de semana. En la edición de hoy viernes 14 de noviembre, conoce quién ganó el trofeo del Jugador Más Valioso en la Major League Baseball (MLB).

Se acaban los boletos para el GP de México 2026

Con el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1, el Gran Premio de México agotó sus boletos en cuestión de días para la edición el próximo año. El piloto jalisciense se encuentra listo para volver a la mejor categoría del automovilismo de la mano de Cadillac.

México eliminó a Argentina

Durante una ronda de penaltis, la Selección de Futbol de México eliminó a Argentina en los octavos de final del Mundial Sub-17. El cuadro mexicano se medirá con Portugal en la siguiente fase del torneo.

El MVP de la MLB se queda en casa de Judge y Ohtani

De nueva cuenta, Aaron Judge de New York Yankees y Shohei Ohtani de Los Ángeles Dodgers ganan el trofeo de Jugador Más Valioso de la Major League Baseball (MLB).

