Pachuca anuncia al nuevo técnico; Esteban Solari dirigirá a los 'Tuzos' en el play-in del Apertura 2025

Ciudad de México.- El Pachuca ya tiene nuevo entrenador, pues tras el repentino despido de Jaime Lozano, el equipo minero designó a Esteban Solari como su nuevo director técnico, con solo pocos días para preparar un encuentro decisivo para su permanencia en el torneo. El estratega argentino tendrá solo una semana para trabajar con el equipo, antes de enfrentar a los Pumas UNAM en el play-in del Apertura 2025.

Apenas el lunes 10 de noviembre se anunció el cese del 'Jimmy' como el mandamás del banquillo, pese a haber conseguido el boleto al repechaje y mantener vivas las aspiraciones para el Pachuca de dirigir la Liguilla del torneo más reciente en la Liga MX. Jaime Lozano llegó al equipo durante el verano del 2025, dirigiendo un total de 24 encuentros, en los que solo alcanzó los ocho triunfos, por cuatro empates y seis derrotas.

El factor determinante para la salida de Jaime Lozano del Pachuca fue la mala racha con la que finalizó el Apertura 2025, pues no consiguió un triunfo en sus últimos cinco compromisos, alcanzando tres empates y dos descalabros. Cerró el torneo enfrentando al Santos Laguna, que, sin aspiraciones de clasificación, les terminó arrebatando la victoria y la posibilidad de avanzar de manera directa a la Liguilla.

Mediante un video y una serie de publicaciones en las redes sociales del equipo de la 'Bella Airosa', se hizo oficial la llegada del estratega de 45 años, el cual se hará cargo del equipo en el repechaje y, de manera tentativa, durante todo el torneo Clausura 2026. Esteban Solari ha dirigido en tres equipos antes de su llegada a la Liga MX, pues fue parte del Godoy Cruz de Argentina, el Everton de Viña del Mar y Johor Darul Takzim FC de Malasia, con quienes alcanzó 40 victorias en 44 compromisos.

El Pachuca fungirá de local para la llave B del play-in del Apertura 2025; los 'Tuzos' recibirán a los Pumas UNAM el próximo jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (horario CDMX) en la cancha del Estadio Hidalgo. El que consiga la victoria de este encuentro se tendrá que enfrentar al equipo perdedor entre los Xolos de Tijuana y los Bravos de Juárez para definir el último boleto para la Liguilla del Apertura 2025.

