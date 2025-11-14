'Piojo' Herrera en riesgo: Costa Rica cae ante Haití y se complica el acceso a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- El sueño con disputar la Copa del Mundo 2026 para la Selección de Costa Rica se puso cuesta arriba, pues necesitaban una victoria en extremis ante Haití, contra quienes terminaron cayendo por la mínima. Tras sus recientes polémicas y malos resultados, Miguel 'Piojo' Herrera puso en riesgo su puesto, pues en caso de no conseguir el boleto, sería uno de los mayores fracasos en los últimos años.

El combinado tico necesitaba quedarse con los tres puntos en la cancha del Estadio Ergilio Hato para no ser superados por Haití en la clasificación para el Mundial 2026. La Selección de Costa Rica se encuentra en el Grupo I de la Concacaf, el cual es liderado por Honduras con ocho unidades; los costarricenses se encontraban en la segunda posición con seis unidades y Haití era tercero con cinco puntos.

Costa Rica comenzó el encuentro dominando el balón, hasta que los locales comenzaron a generar oportunidades para marcar; Keylor Navas evitó varias anotaciones a la media hora de juego, aunque no pudo contener el cero en el marcador antes de que finalizara la primera mitad. Con solo un minuto por jugar para el descanso, Frantzdy Pierrot marcó el único gol del encuentro, pues en la segunda mitad, fueron eliminadas un par de anotaciones por fueras de juego.

Con la victoria del 13 de noviembre, Haití se apoderó de la segunda posición del grupo, al llegar a las ocho unidades, superando por dos puntos a Costa Rica, la cual tendrá que depender de otros resultados para mantener vivas las aspiraciones de clasificar. La Selección tica tendrá su último compromiso eliminatorio ante Honduras, donde tendrán que aspirar a la victoria y que Haití no pueda vencer a Nicaragua para poder disputar la Copa del Mundo 2026.

'Piojo' Herrera explota contra la prensa

Ante los malos resultados de Costa Rica, la prensa de dicho país se lanzó contra el técnico, Miguel Herrera, que, fiel a su estilo, explotó ante las insistentes preguntas sobre la continuidad en su puesto. Al ser cuestionado sobre si seguiría al mando de la selección en caso de no concretar la clasificación, el 'Piojo' señaló al presidente de la FCR para que le cuestionaran. "Ya me lo preguntaste la vez pasada y te contesté lo mismo que voy a decirte; ahí está el presidente, pregúntale a él".

Fuente: Tribuna del Yaqui