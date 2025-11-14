Selección Mexicana hace historia: 'Tricolor' elimina a Argentina y avanza en la Copa del Mundo sub-17

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sub-17 rompió una hegemonía que Argentina sostenía sobre el conjunto azteca, pues con un encuentro lleno de dramatismo, logró vencer a la 'Albiceleste' e ingresó a los octavos de final en la Copa del Mundo Qatar 2025. El arquero mexicano, Santiago López, fue sol y sombra en el compromiso, pues, luego de que un error suyo permitiera el empate, terminó vestido de héroe al atajar un penal determinante para el triunfo mexicano.

El conjunto sudamericano partía como amplio favorito para quedarse con el triunfo, luego de ser el mejor equipo en la fase de grupos, donde se quedó con el triunfo en sus tres compromisos, y lo hicieron notar en la primera parte del compromiso. Apenas a los 10 minutos de juego, Ramiro Tulián abrió el marcador por los argentinos, metiendo un disparo desde afuera del área luego de una jugada a balón parado.

Con la ventaja mínima para la 'Albiceleste', comenzaba la segunda mitad, con un México al que le había sido arrebatado el balón y solo habían tenido un par de llegadas. Luego del descanso, el 'Tricolor' replanteó sus ideas y en apenas un minuto de la parte complementaria, Luis Gamboa remató un esférico que parecía marcharse por la línea final y empató el encuentro.

Así fue el gol de Luis Gamboa uD83CuDDF2uD83CuDDFD frente a Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 en el Mundial U17. Gran forma de ganarle la espalda a su marcador para rematar totalmente solo. Uno de los mejores jugadores de esta generación, apareció en un momento de suma importancia. pic.twitter.com/BPvrS0AA9P — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 14, 2025

Con los rivales aún en shock por el sorpresivo empate, la Selección Mexicana continuó con un feroz ataque y, en menos de 10 minutos, logró revertir los números en la pizarra. De nueva cuenta, Gamboa apareció dentro del área y, como premio al ser el jugador con más determinación para México, marcó el segundo gol que hizo soñar a la afición con la anhelada eliminación sobre Argentina. En los minutos finales, un error del guardameta azteca abrió la puerta al empate, con el que finalizó el tiempo regular.

Por formato, la disputa se fue directamente a la vía de los penales y fue ahí donde López pudo resarcir su error, pues el arquero mexicano logró atajar el primer cobro por parte de los argentinos, además de estar cerca de parar al menos dos disparos más. Por si fuese poco, el mismo 'Santi' fue el encargado de cobrar el quinto penal, con el cual la Selección Mexicana terminó sellando un resultado histórico para las categorías inferiores.

¡El héroe del día! uD83DuDE4C



El penal definitivo, anotado por nuestro arquero. ¡ENORME, SANTI LÓPEZ! uD83DuDD25



uD83CuDDE6uD83CuDDF7 2(4)-(5)2 uD83CuDDF2uD83CuDDFD#ProyectoSeleccionespic.twitter.com/eUUW4THqNi — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui