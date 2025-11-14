Selección Mexicana tiene rival para la Copa del Mundo sub-17; se medirá con Portugal en octavos de final

Ciudad de México.- La Selección Mexicana buscará continuar con su participación en la Copa del Mundo sub-17 de Qatar 2025, aunque tendrá un rival muy complicado en los octavos de final, enfrentándose a la Selección de Portugal. El combinado dirigido por Ricardo Cariño se medirá ante los lusitanos, una de las selecciones más completas y sólidas del certamen.

El conjunto mexicano llegó a los dieciseisavos de final tras una clasificación complicada, pues se tuvo que clasificar por resultados en otros encuentros; México se vio beneficiado por los criterios de desempate, consiguiendo su boleto a la siguiente instancia por el parámetro del fair-play. En la primera ronda de eliminación directa, a la Selección Mexicana le tocó medirse contra Argentina, la cual finalizó la primera ronda de manera invicta.

Tal y como marcaba el pronóstico, los sudamericanos se adelantaron en el marcador en los primeros diez minutos, con gol de Ramiro Tulián y, con ese resultado, el encuentro se marchó al descanso. México sorprendió y, en el inicio del segundo tiempo, lograron revertir la pizarra, con dos anotaciones de Luis Gamboa, que había sido el jugador más destacado para el 'Tricolor' en los compromisos recientes.

¡Gooool de México! uD83CuDDF2uD83CuDDFD?Cabezazo letal de Gamboa para el 1-1uD83EuDD29



Ya cuando parecía que se tenía la clasificación en la bolsa, un error de Santiago López, portero mexicano, abrió la puerta para que cayera el empate y se tuviera que recurrir a la ronda de penales. En la instancia decisiva, 'Santi' López pudo reivindicarse de su error, pues atajó el primer cobro por parte de la 'Albiceleste', además de que fue el encargado de cobrar el penal con el cual la Selección Mexicana selló su boleto.

Portugal se clasificó en la segunda posición del Grupo B, por lo que le tocaba medirse contra Bélgica en los dieciseisavos de final; Anísio Cabral se terminó convirtiendo en el factor clave para la clasificación, marcando los dos goles por parte de los lucitanos.

A falta de una confirmación oficial por parte de la organización de la justa mundialista, el partido entre la Selección Mexicana y Portugal será el lunes 17 de noviembre, en búsqueda de un boleto para los cuartos de final en la Copa del Mundo sub-17.

