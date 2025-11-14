"Un gran logro": Carlos Alcaraz festeja tras recibir su trofeo como número 1

Turín, Italia.- Carlos Alcaraz recibió este viernes el trofeo que le acredita como el mejor jugador del año 2025, un logro por el que el español se mostró "muy contento y orgulloso", recalcando también que trabaja "muy duro todos los días" para conseguirlo, y agradeciendo también a los aficionados de todo el planeta, que le transmiten mucho "cariño".

Después de una brillante batalla con Jannik Sinner a lo largo de la temporada, Alcaraz se aseguró el primer lugar del ranking el jueves al sellar una barrida en sus tres partidos de la fase de grupos en las Finales ATP. El tenista español de 22 años recibió el trofeo en el Inalpi Arena de Turín, poco antes del partido de Sinner contra Ben Shelton.

"Es un gran placer para mí volver a ser el número 1 del mundo", dijo Alcaraz. "Es algo por lo que estoy trabajando muy duro, con mi equipo todos los días. Es un objetivo, para ser honesto, pero creo que es un viaje que no estás atravesando solo. Es con todo tu equipo, con tu familia, con tus personas cercanas detrás de ti, siempre apoyándote, en los momentos difíciles y en los buenos".

Alcaraz agradeció a su equipo por este logro

Es la segunda vez en su carrera que Alcaraz termina el año en lo más alto de la clasificación. Se convirtió en el jugador más joven en terminar un año en el número 1 cuando logró la hazaña a los 19 años en 2022.

El español se mostró orgulloso de su logro

"Tener este trofeo una vez más, el primero en 2022, tengo el mismo equipo. Todavía estoy muy orgulloso del equipo que tengo en este momento", agregó Alcaraz. "Así que para mí, es un gran logro. Significa mucho para mí, para ser honesto, y estoy muy orgulloso y feliz".

En tanto, Jannik Sinner, festejó el nuevo logro alcanzado por su máximo archirrival. Minutos después, en los pasillos del Palasport Olímpico, y en un gesto que refleja el respeto mutuo entre dos de los máximos protagonistas del tenis actual, Jannik Sinner se acercó a Carlos Alcaraz para felicitarlo de forma personal tras asegurar el primer lugar del ranking mundial.

