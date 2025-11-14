Yaquis de Obregón continúa en el liderato del standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de haber tenido una serie complicada, los Yaquis de Obregón se terminaron quedando con par de compromisos con los cuales aseguraron su permanencia en el liderato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. A pesar de sus constantes victorias, la novena cajemense no ha podido ampliar su ventaja de manera cómoda y se pronostica un cierre de la primera vuelta con ambos equipos peleando la cima del standing.

'La Tribu', al momento, aparece como líder solitario del circuito, con marca de 18 encuentros ganados y solo ocho descalabros; Yaquis ha permanecido en la cima de la tabla por nueve días consecutivos, demostrando ser uno de los equipos más sólidos de la LAMP. Obregón recibió a Águilas de Mexicali en la primera serie de la semana, a quienes terminó venciendo con dos apretadas victorias, consiguiendo su sexta serie de manera consecutiva.

En segunda posición y a solo dos juegos de diferencia, se encuentran los Cañeros de Los Mochis, que acumulan récord de 16 triunfos y 10 descalabros y, con su serie conseguida ante Algodoneros de Guasave, no permitieron que Yaquis pusiera tierra de por medio entre ambas novenas. Naranjeros de Hermosillo se trepó al tercer peldaño de la tabla, pues al haber vencido a Nayarit, llegó a las 15 victorias y 11 descalabros.

Otro de los equipos que ha estado encendido en los días recientes son los Tomateros de Culiacán, que se metieron hasta la cuarta posición, tras haber comenzado la semana en sexto lugar; el conjunto sinaloense tiene marca de 14-12, incluyendo cuatro triunfos consecutivos. Con el mismo récord se encuentran los Charros de Jalisco, pero el dominio beneficia a Tomateros, al haber barrido en los tres encuentros de la primera serie de la semana.

Jaguares de Nayarit juega pelota para .500, pues con su marca de 13 triunfos y mismo número de derrotas, se encuentra en el sexto peldaño, solo un juego por encima de Águilas de Mexicali. El Tucson Baseball Team logró tomar un poco de ventaja ante los últimos de la tabla, pues Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán no han podido encontrar el buen rumbo y se encuentran a 10 juegos de diferencia de la primera posición.

Standing de la LAMP 2025-2026 al 14 de noviembre

A unos cuantos juegos de culminar la primera vuelta, así está el standing



— Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui