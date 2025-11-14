Yaquis de Obregón se enfrentará por primera ocasión a los Jaguares de Nayarit en la LAMP 2025-2026

Tepic, Nayarit.- Por primera ocasión en la historia de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón sostendrán una serie oficial contra Jaguares de Nayarit en la temporada 2025-2026; así mismo, visitarán por primera ocasión el recién inaugurado 'Coloso del Pacífico'. La novena sonorense intentará quedarse con al menos un par de victorias para conseguir la serie y garantizar su permanencia en el liderato.

Los dirigidos por Gabe Álvarez siguen arrastrando un gran momento, pues con marca de 18 triunfos y ocho descalabros, se mantienen en la primera posición de la LAMP, consiguiendo siete de las ocho series que han disputado; seis de esas han sido de manera consecutiva. El conjunto nayarita ha tenido un desempeño considerable en su primera temporada dentro del circuito, acumulando récord de 13 triunfos y el mismo número de derrotas.

A unos cuantos juegos de culminar la primera vuelta, así está el standinguD83EuDD13



Presentado por @calientesportsuD83DuDD25#LigaARCO? pic.twitter.com/urkONwJqF6 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 14, 2025

El club sonorense viene de conseguir el triunfo en dos de los tres compromisos que sostuvieron contra Águilas de Mexicali, donde dividieron resultados en los primeros juegos y llegaron al tercero de la serie con un ganador por definir. Kyren Paris se terminó convirtiendo en el héroe para Yaquis, impulsando tres de las cinco carreras anotadas con un cuadrangular en el primer capítulo, el cual sentenció el resultado del encuentro.

Por su parte, Jaguares comenzaron la semana metiéndose a la capital sonorense para medirse contra Naranjeros de Hermosillo en una complicada serie que terminaron perdiendo con resultados divididos. El tercer encuentro de la serie se convirtió en un duelo de lanzadores que se terminó cargando para Naranjeros con una gran actuación de Touki Toussaint.

Yaquis de Obregón tendrá como inicialista para el primero de la serie a Odrisamer Despaigne, quien sostiene foja de tres triunfos y solo una derrota, además de 3.33 de ERA. El segundo compromiso en tierras nayaritas irá bajo el mando de Ariel Miranda, que busca su segunda victoria del año, y en el juego del domingo, 16 de noviembre, Felipe González será el encargado de subir a la loma; el lanzador derecho mantiene marca de tres triunfos sin derrota, además de que con su efectividad de 1.65, lidera el circuito.

Por parte de Jaguares de Nayarit, Daniel Martínez, Jared Wetherbee y Victor Lizárraga serán los abridores designados para enfrentarse a la novena cajemense.

Fuente: Tribuna del Yaqui