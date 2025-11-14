Yaquis de Obregón vs Jaguares de Nayarit; horarios y dónde ver EN VIVO al líder de la LAMP 2025-2026

Tepic, Nayarit.- Para cerrar la quinta semana de actividades de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, se tendrá una serie inédita en la historia del circuito, pues los Yaquis de Obregón visitarán por primera ocasión el 'Coloso del Pacífico' para medirse contra los Jaguares de Nayarit. La novena sonorense buscará conseguir la mayor cantidad de victorias posibles para permanecer en la cima de la tabla, a falta de pocos compromisos para el final de la primera vuelta.

Yaquis de Obregón sigue en la primera posición de la tabla, tras nueve días liderando el circuito; 'La Tribu' acumula 18 triunfos y solo ocho derrotas, además de haber ganado sus últimas seis series de manera consecutiva y siete en total de las ocho disputadas. Por contraparte, los Jaguares se ubican en el sexto puesto y jugando para promedio de .500, con 13 triunfos y el mismo número de derrotas.

#Deportes | Yaquis de Obregón continúa en el liderato del standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 ?https://t.co/UsGyDRDjQO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Los dirigidos por Gabe Álvarez vienen de vencer a Águilas de Mexicali, quedándose con la victoria en dos de los tres compromisos; luego de dividir resultados en los primeros juegos, Yaquis venció a los fronterizos en un apretado duelo, que se definió por la diferencia mínima. Kyren Paris fue el héroe para los cajemenses, conectando un cuadrangular de tres carreras, el cual fue determinante para sacar el resultado.

Por parte de Yaquis, Odrisamer Despaigne subirá a la loma de las responsabilidades, buscando obtener su cuarta victoria del año, contrarrestado por una sola derrota; en su salida más reciente, el 'Asere' salió sin decisión, luego de lanzar cinco entradas completas con cuatro carreras permitidas. El abridor por parte de los nayaritas será Daniel Martínez, el cual cuenta con marca de dos triunfos y una derrota, además de una efectividad de 2.51.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs. Jaguares de Nayarit

Estadio: Estadio Coloso Don Alejo Peralta, Tepic, Nayarit

Fecha: Viernes, 14 de noviembre

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Este será el primer duelo en la historia entre ambas organizaciones, pues Jaguares de Nayarit está en su primera temporada dentro de la LAMP, sustituyendo a los Sultanes de Monterrey. A pesar de que se cruzaron en un par de ocasiones durante la Mexican Baseball Fiesta, esta serie tendrá los primeros juegos oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui