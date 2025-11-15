Águilas del América, Rayados de Monterrey y Chivas del Guadalajara se 'pelean' a joyita estadounidense

Ciudad de México.- En los últimos años, la Liga MX se ha convertido en un atractivo para que las estrellas del balompié internacional lleguen para tener un 'segundo aire' en su carrera, aunque con el paso de los torneos, se ha visto el arribo de futbolistas jóvenes con buena proyección. Brian Gutiérrez, de 22 años y con experiencia en la Selección de Estados Unidos, ha mantenido conversaciones con América, Rayados y Chivas para un futuro fichaje.

Gutiérrez es nacido en Berwyn, Illinois, el 17 de junio de 2003, proveniente de padres mexicanos; el centrocampista inició su carrera en el 2015, perteneciendo a las juveniles del Chicago Fire. Tras cinco años en las categorías inferiores, el joven recibió un contrato en la MLS a inicios del 2020 y sería el 20 de agosto de ese año que concretó su debut profesional contra el Columbus Crew.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Sources: CF Monterrey and Club America leading a number of Liga MX clubs who want to sign Chicago Fire attacker Brian Gutierrez this winter.



No offers yet, but expected soon. Serious interest.



Gutierrez, 22, just got Mexican passport. Would be domestic player in Liga MX and… pic.twitter.com/NBGC2oyh0V — Tom Bogert (@tombogert) November 15, 2025

Según la propia información del portal The Athletic y su colaborador, Tom Bogert, el jugador realizó en días recientes el trámite para obtener el pasaporte mexicano y ha sostenido conversaciones con tres de los equipos más relevantes en la Liga MX. Al contar con descendencia directa, en caso de que se concrete su llegada al balompié azteca, no ocuparía una plaza de extranjero.

A pesar del acercamiento por parte de las Águilas, el Monterrey y el 'Rebaño Sagrado', el medio comentó que el jugador aún no ha recibido una oferta formal, siendo las Chivas los que se quedaron retrasados en la negociación, por lo que podría llegar a Coapa o con 'La Pandilla' durante 2026. Durante la temporada 2025 de la MLS, Gutiérrez disputó 29 compromisos con el Chicago Fire, marcando en nueve ocasiones, además de anotarse tres asistencias.

OH MY BRIAN GUTIERREZ BANGER TO MAKE IT 5-3 OVER MIAMI uD83DuDD25 pic.twitter.com/HjBi5TzRbg — Major League Soccer (@MLS) October 1, 2025

Así mismo, Brian González podría ser material para la Selección Mexicana, ya que cuenta con experiencia con el combinado de las barras y las estrellas; en la categoría sub-20, el mediocampista participó en siete compromisos, marcando en un par de ocasiones. Con la selección mayor también marcó su debut en par de encuentros amistosos contra Venezuela y Costa Rica, sumando más de 120 minutos en cancha.

