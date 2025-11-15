Águilas del América tendrán partido amistoso ante el LA Galaxy de cara a la Liguilla del Apertura 2025

Los Ángeles, Estados Unidos.- Al librar la ronda de repechaje del Apertura 2025, las Águilas del América pasarán más de dos semanas sin actividad para su primer encuentro de la Liguilla, debido al parón por la fecha FIFA y la semana en la que se disputará el play-in. Es por eso que los de Coapa aprovecharán los días libres para sostener un encuentro amistoso contra el LA Galaxy, la noche del sábado, 15 de noviembre.

Así mismo, el conjunto de la MLS aprovechará para romper los meses de inactividad, al haber finalizado la temporada regular de la liga estadounidense; su siguiente compromiso será la Copa de Campeones de Concacaf en febrero del 2026. El Galaxy cerró la campaña de la MLS con malos dividendos, pues consiguió solo 30 puntos, con siete victorias, nueve empates y 18 derrotas, quedando eliminado de los playoffs.

El Galaxy sumó de nueva cuenta a sus filas a Riqui Puig, que se quedó fuera toda la temporada 2025 de la MLS por una lesión de ligamentos; pese a que el español ya entrenó de regreso con el equipo, los directivos del equipo estadounidense optaron por no arriesgarlo en un amistoso. Así mismo, tampoco estará el defensa japonés, Maya Yoshida, Marcos Reus, que se encuentra en su periodo de descanso, ni Joseph Paintsil, por lesión.

Por su parte, el América también llegará con una plantilla reducida, pues al coincidir con el parón por la fecha FIFA, varios de sus elementos se encuentran integrados a la Selección Mexicana para su compromiso contra Uruguay en el Estadio Corona. Entre sus ausencias más notables, destaca Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez y Erick Sánchez.

"Son muchos sin competencias; algunos están en selección; además, se juega en play-in; nos viene muy bien; es para mantenernos en forma", declaró Igor Lichnovsky, defensor del América. De igual manera, Alan Cervantes, mediocampista de Coapa, destacó el hambre competitiva que mantiene el conjunto 'Azulcrema'.

Ya de regreso a la Liga MX, las Águilas del América se medirán contra los Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla en el Apertura 2025. Aunque aún no se ha definido la fecha y horario, se presume que el compromiso se pueda llevar a cabo el miércoles 26 de noviembre por la noche.

