Campeón con Los Angeles Dodgers es sometido a cirugía; se perderá el Clásico Mundial de Beisbol

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pocas semanas de que Los Angeles Dodgers consiguieran el título de la Serie Mundial 2025 y el primer bicampeonato en su historia, se anunció que uno de sus jugadores clave para alzar el cetro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Enrique 'Kike' Hernández fue el jugador que presentó un problema en el codo, por lo que estará fuera de actividades por varios meses, quedando descartado para el Clásico Mundial de Beisbol.

Durante el 'Clásico de Otoño' del 2025, el puertorriqueño protagonizó un par de jugadas que se volvieron determinantes para que el conjunto californiano venciera a los Toronto Blue Jays. En el juego seis, cerró el telón con un doble play, luego de una línea a la pradera izquierda, y en la novena entrada del juego 7, chocó contra Andy Pages mientras disputaban un elevado que, en caso de caer, hubiera finalizado el compromiso con ventaja para los canadienses.

Pese a no haber tenido una temporada regular con grandes números, Hernández fue un factor clave en los playoffs para los Dodgers, pues conectó un total de 16 imparables, entre ellos un cuadrangular, y finalizó la postemporada con siete carreras impulsadas. Fue el mismo pelotero, mediante sus redes sociales, el que se encargó de informar el proceso al que fue sometido y el tiempo que estará fuera de los diamantes.

'Kike' Hernández informó que durante las primeras horas del 14 de noviembre, fue operado en el codo, ya que desde mayo presentó un desgarre del músculo extensor del codo. Además, aseguró que por el hecho de permanecer activo y disputar la Serie Mundial 2025, la lesión fue creciendo y causó que se tuviera un total desprendimiento del hueso.

La publicación fue acompañada por una serie de fotos y en una de ellas, se puso en evidencia la gravedad de la lesión, pues se observa un gran hematoma en el área del antebrazo izquierdo. Por último, pidió una disculpa para toda la afición boricua, pues se había anunciado que participaría en el Clásico Mundial de Beisbol con Puerto Rico, aunque, por la operación, no podrá hacer presencia en el certamen.

Fuente: Tribuna del Yaqui