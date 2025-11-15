Cristiano Ronaldo es sancionado; se perderá el partido decisivo de Portugal para la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Portugal aún no ha conseguido asegurar su puesto en la Copa del Mundo 2026 y se tendrá que disputar el boleto, en el último encuentro de las clasificatorias, al enfrentarse a Armenia el domingo, 16 de noviembre, aunque será sin su mejor elemento. Cristiano Ronaldo fue expulsado en el primer compromiso de la fecha FIFA y se está en espera de una sanción complementaria por parte de la UEFA.

CR7 fue expulsado en el compromiso contra Irlanda, quienes se pusieron arriba en el marcador en la primera mitad, con dos anotaciones por parte de Troy Parrott, aunque en el inicio del tiempo complementario, el desarrollo del encuentro se cargó para los lusitanos. Cuando corría el minuto 61 y mientras se cobraba un tiro libre, Ronaldo le dio un codazo a un rival, por lo que le fue mostrada la tarjeta roja.

De manera directa y al recibir una expulsión, Cristiano Ronaldo debe cumplir una sanción en el siguiente compromiso a nivel de selecciones, aunque aunado a eso, el Comité Disciplinario de la UEFA está analizando aplicar un castigo que abarque más compromisos oficiales. En caso de que la sanción sea de varios partidos, CR7 podría perderse los primeros encuentros del Mundial 2026, si Portugal consigue la clasificación.

A pesar de que aún no se revela una probable sanción, la Federación Portuguesa de Futbol ya tiene preparada una apelación para impugnar el castigo que imponga la UEFA, argumentando que Cristiano Ronaldo respondió a las constantes provocaciones que recibió. Así mismo, buscan responsabilizar a Heimir Hallgrímsson, entrenador de Irlanda, por crear un ambiente hostil que desencadenó las agresiones.

A pesar de que los lusos no contarán con su jugador principal, no dependerán de otros resultados para amarrar su clasificación a la Copa del Mundo 2026; Portugal se encuentra de líder en el Grupo F y con una victoria pondría tierra irremontable. Otros factores a favor de los portugueses son que tendrán el último compromiso de la eliminatoria como locales, recibiendo a Armenia, último lugar en el grupo con solo una victoria en los cinco partidos disputados.

