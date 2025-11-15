Diablos del Toluca renueva a uno de sus jugadores claves en búsqueda del bicampeonato en la Liga MX

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca finalizaron en la primera posición el Apertura 2025 y, al haber librado el disputar la ronda de repechaje, tendrán dos semanas completas sin actividad, hasta que se defina su rival para los cuartos de final de la Liguilla. Es por eso que el actual campeón de la Liga MX ha optado por realizar una pretemporada en la Riviera Maya, aunque antes de realizar el viaje, anunciaron la renovación de uno de sus jugadores titulares.

Luis García Palomera llegó a los Diablos del Toluca desde julio del 2017 y poco a poco se ha consolidado como uno de sus elementos clave, aunque en los últimos torneos, ha compartido el arco con Hugo González por una rotación constante. En este torneo, García llegó a disputar ocho de los 17 partidos, sumando 634 minutos, recibiendo solo siete goles, además de preservar el cero por tres compromisos.

El anuncio se dio a través de un peculiar video en la cuenta oficial de X del Toluca; los Diablos hicieron notar que la afición del equipo metió presión para renovar al arquero y, aunado con el buen rendimiento que ha mostrado bajo el arco, se optó por darle una extensión de contrato. Aunque no se reveló por cuántos torneos es el nuevo acuerdo, el anuncio obedece más a otorgar tranquilidad al jugador para que se concentre en dar su mejor rendimiento posible.

Los Diablos del Toluca ya se encuentran en Cancún, Quintana Roo, para celebrar varias sesiones de entrenamientos y no perder el ritmo de cara al inicio de la Liguilla del Apertura 2025. El 'Chorizo Power' deberá esperar los resultados del play-in para conocer al que será su rival de la primera ronda en la fiesta grande del balompié mexicano; Toluca se enfrentará al que consiga el último boleto durante el repechaje, aunque para ello, pasará tres semanas sin partido oficial.

Pese a la inactividad, no todo son malas noticias para el Toluca, pues aprovecharán para recuperar a sus elementos lesionados, sobre todo a Alexis Vega; el capitán del equipo salió lesionado en la jornada 15 del Apertura 2025, luego de un grave problema muscular. En días recientes, Vega se mostró en sus redes sociales mientras realizaba ejercicios de fuerza, por lo que se especula que estará rehabilitado para el inicio de la Liguilla.

