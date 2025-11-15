El 'Príncipe de Plata y Oro', Místico, y más estrellas del CMLL se presentarán en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- A inicios del 2026, el aficionado del 'Deporte Espectáculo' de Sonora tendrá una gran noticia, pues la empresa denominada como la 'Seria y Estable', el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), volverá a territorio cajemense.

La cita será el próximo 24 de enero del siguiente año, en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, de Ciudad Obregón, a las 19:30 horas, en lo que pinta para ser uno de los carteles más llamativos de los últimos años.

La función de cinco estrellas contará en la contienda estelar con la presencia del último ‘boom’ de la lucha libre, 'El Príncipe de Plata y Oro', Místico, quien también fuera conocido como Sin Cara, en WWE; además, ha trabajado con los nombres de Carístico y Myzteziz.

Pero no solo la presencia del estelar de la CMLL hará vibrar al público sonorense, ya que 'El Luchador de otro Nivel', Último Guerrero, igualmente forma parte de la velada. A su vez, uno de los gladiadores con mayor ascenso de la empresa, y flamante ganador del 'La Leyenda de Plata', Neón está confirmado.

Mientras que las mini superestrellas más importantes de la actualidad, Kemonito, Kemalito, Tengu y Chamuel, subirán al ring. A su vez, El Elemental regresa a la tierra donde se formó como profesional, Ciudad Obregón, y no lo hará solo, debido a que lo acompañará una de las figuras femeniles más mediáticas de México, La Catalina.

Vive un gran momento

Cabe destacar que Sonora vive un gran momento en el 'Deporte Espectáculo', pues en los últimos meses se han puesto en marcha importantes funciones de lucha libre; además, han pisado diferentes municipios del estado verdaderas figuras del pancracio, como lo son El Hijo del Santo, Canek, Mr. Iguala, Joe Lider, El Perrito Wisin, entre otros.

Cartel oficial

Luchadores confirmados para la cartelera del 24 de enero

Místico

Último Guerrero

Neón

Elemental

La Catalina

Kemonito

Kemalito

Tengu

Dulce Gardenia

Chamuel

Villano III Jr.

Fuente: Tribuna del Yaqui