España vence con categoría a Georgia y está a un paso de la clasificación a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Selección de España goleó a Georgia con marcador de cuatro anotaciones por cero y se encuentra cerca de asegurar su clasificación de manera directa a la Copa del Mundo 2026, con un encuentro por jugar en las clasificatorias de la UEFA. Mikel Oyarzabal fue el jugador más destacado del encuentro, pues fue el encargado de firmar dos de los cuatro goles para 'La Roja'.

La Selección de España afrontó este compromiso con dos ausencias notables por lesiones que sufrieron en su club; Lamine Yamal había sido convocado, pero al recibir un tratamiento para la pubalgia, tuvo que ser liberado para que continuara con su recuperación. Pedri, compañero de Yamal en el Barcelona, presentó una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y liga varias semanas sin actividad.

#Deportes | Lamine Yamal causa baja de la Selección Española; RFEF recrimina al Barcelona por mal tratamiento ?https://t.co/Hyqyo3iUbd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Oyarzabal volvió a brillar como en todo el ciclo de Luis de la Fuente, ya que se ha establecido como el mayor goleador bajo el mando del seleccionador español; Mikel fue el encargado de inaugurar el marcador en la cancha del Estadio Boris Paichadze desde la vía penal. Para el minuto 22, la Selección Española ya dominaba el compromiso de manera amplia, pues Martín Zubimendi se encargó de abrir la diferencia.

Apenas pasada la media hora de juego, los españoles se encargaron de anotar el tercer tanto para los visitantes; tras haber intentado en par de ocasiones por la banda derecha, 'La Roja' sorprendió a la línea defensiva con un pase filtrado y en el recentro, Ferran Torres remató con la portería vacía. La cereza del pastel corrió a cargo de Mikel Oyarzabal, quien de cabeza marcó su segundo gol de la jornada.

España se encuentra en el Grupo E de las eliminatorias mundialistas, compartiendo bombo con Turquía, Georgia y Bulgaria; 'La Roja' se encuentra como líder del grupo, con 15 unidades, luego de ganar sus cinco compromisos, y Turquía le sigue con 12 unidades. El único escenario para que los otomanos le arrebaten la primera posición y la clasificación al Mundial 2026 es que, en el duelo que sostendrán ambas selecciones, Turquía se quede con el triunfo y una diferencia de cinco goles en el marcador.