Excampeón mundial demerita el desempeño del 'Canelo' Álvarez: "Perdió sus peleas más importantes"

Ciudad de México.- Pese a que han transcurrido más de dos meses desde que Saúl Álvarez fue despojado de sus cinturones a manos de Terrence Crawford, las críticas para el pugilista mexicano siguen llegando por montones. Ahora fue turno de Joe Calzaghe, excampeón mundial de los pesos supermediano y semipesado, ya que, según sus declaraciones, el 'Canelo' no tiene cabida dentro de los grandes del boxeo internacional.

Fue durante la noche del 13 de septiembre, en el marco de las celebraciones patrias en México, que el tapatío sufrió la dolorosa derrota que marcó un punto de inflexión en su prolongada carrera; en Las Vegas, Estados Unidos, Álvarez y Crawford se medían por el campeonato absoluto de los supermedianos. Tras una pelea dominada de inicio a fin por el estadounidense, se llevó la victoria por decisión unánime, apoderándose de las cuatro fajas.

A raíz de este tropiezo en la carrera de Saúl, han sido varios detractores los que han aprovechado para hablar de su desempeño a lo largo de los años; Calzaghe, expugilista nacido en Londres, Inglaterra, comentó que a raíz de sus derrotas, no lo coloca como un deportista de élite. "Yo no lo pondría como un grande de todos los tiempos, aunque sigue siendo un gran peleador".

Así mismo, argumentó que Saúl Álvarez ha vencido, en su mayoría, a boxeadores de baja categoría, pero cuando le tocó enfrentar a pugilistas de gran calibre, terminó resultando con la derrota. "Ha tenido grandes victorias. Pero contra los peleadores de élite, perdió (contra Floyd Mayweather Jr. en 2013 y Dmitry Bivol en 2022); el tiempo alcanza a todos".

Por último, comentó que ha tenido una buena carrera, pero a raíz de su reciente derrota ante el estadounidense, sepa cuándo retirarse para evitar terminar perdiendo más peleas contra boxeadores de bajo nivel por estar elongando su carrera. "Espero que no siga demasiado y termine siendo vencido por boxeadores mediocres", comentó Calzaghe en entrevista con el portal Boxing Scene.

¿Qué sigue para el 'Canelo' Álvarez?

Hace un par de semanas, se confirmó que Saúl Álvarez había sido operado con éxito del codo derecho por un problema en la articulación que arrastraba desde hace un par de años. A raíz de la intervención, el 'Canelo' Álvarez estará fuera de los encordados por varios meses, teniendo un regreso potencial para la segunda mitad del 2026, por lo que aún no se tiene su futuro rival.

