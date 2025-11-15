"Fue un accidente": Entrenador de Panamá defiende a Adalberto Carrasquilla por lesión a Kevin Mier

Ciudad de México.- A pesar de que ha transcurrido una semana desde la desafortunada lesión de Kevin Mier, guardameta del Cruz Azul, el hecho sigue generando reacciones en el balompié internacional, en su mayor parte contra Adalberto Carrasquilla. Pese a que el jugador de Pumas UNAM ha sido el señalado como responsable, Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, le dio su voto de confianza al 'Coco'.

El arquero colombiano resultó lesionado al disputar una pelota dividida en los linderos del área; Mier salió a cortar una jugada, cuando fue barrido con fuerza desmedida por Carrasquilla, que solo fue penalizado con un cartón amarillo. Luego de los estudios pertinentes y la evaluación de los especialistas, se anunció que Kevin Mier presentó una fractura de tibia, quedando fuera de las canchas por hasta seis meses.

#Deportes | Kevin Mier reaparece tras su operación por fractura de tibia; Cruz Azul no protestará por Carrasquilla ?https://t.co/pRNsKrcxN0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Aun cuando el procedimiento quirúrgico ya se realizó con éxito, la polémica sigue creciendo por las críticas contra Carrasquilla desde varios frentes, siendo enjuiciado por comentaristas, exjugadores y árbitros retirados. Pese a los reproches contra el mediocampista, Thomas Christiansen salió a hablar a su favor, argumentando que fue un factor de mala suerte lo que jugó en contra.

Hay entradas donde luego no pasa nada, hay entradas donde, por desgracia, pasa lo que pasó, que hay una lesión más grave de una patada normal, pero nunca ha sido intencionado. Entonces, ahí está la mala suerte".

Así mismo, el estratega panameño aseguró que Carrasquilla se encuentra concentrado en tener un buen desempeño con la selección, que aún se encuentra disputando la eliminación para la Copa del Mundo 2026. "Si le toca en otro sitio, pues no hubiera pasado nada. Pero bueno, él está mentalizado, preparado y eso es bueno para el grupo".

¡Coco es un jugador maduro!uD83DuDC4F



Thomas Christiansen asegura que Adalberto Carrasquilla esta concentrado para lo que viene, luego de lo que sucedió con el jugador de Cruz Azul.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/vSiRJbp6Ns — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 13, 2025

El propio futbolista se pronunció ante la acción, pidiendo disculpas de manera inmediata, una vez finalizó el partido de la jornada 17 entre los Pumas UNAM y el Cruz Azul. "Quiero pedirle una disculpa a Kevin; mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada. El árbitro toma una decisión porque sabe que no iba con mala intención".

