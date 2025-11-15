Jaguares de Nayarit hace valer su localía y le pone fin a la racha de Yaquis de Obregón

Tepic, Nayarit.- A seis se quedó la racha de series ganadas de manera consecutiva por parte de los Yaquis de Ciudad Obregón, pues una vez más fueron sorprendidos por los Jaguares de Nayarit en el Estadio Coloso Don Alejo Peralta.

Fue una noche explosiva por parte de los 'felinos', pues castigaron el bullpen de Yaquis con 12 imparables, de los cuales cuatro fueron jonrones, en una aumentada pizarra de 12-4. A pesar de caer y perder su segunda serie de la temporada, la Tribu se mantiene en la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, con una marca de 18 victorias y 10 descalabros, pero a un juego de que los Naranjeros de Hermosillo salten al primer lugar.

Ruge el coloso

Por segundo juego consecutivo, fueron los Yaquis los que rompieron el cero desde la propia primera entrada, con batazos productores de Roberto Valenzuela y Víctor Mendoza, ante los lanzamientos de Jared Wetherbee.

Fue en la tercera cuando los locales castigaron al inicialista Ariel Miranda con un rally de tres. Primero, el exyaqui Carlos Sepúlveda hizo la primera para su club con elevado de sacrificio. Posteriormente, Jesse Castillo se encargaría de conectar un sencillo remolcador de par de anotaciones, para darle la vuelta a la pizarra 3-1.

En la cuarta, otra vez Sepúlveda se haría notar con un hit productor. En la quinta, Yaquis acortaría distancia con una rayita más, pero una vez más la ofensiva de Jaguares se apuntaría dos anotaciones más con par de cuadrangulares consecutivos; primero de Castillo y después de Niko Vásquez, para el 6-4.

Ya sin Miranda en la lomita, el relevo de Anibal Cervantes y Josue Juarez fallaría, ya que los de Tepic harían una más en la sexta, dos en la séptima con el primer metrallazo de la temporada de Francisco Acuna. Mientras que en la octava terminarían por liquidar las aspiraciones de los yaquis con otro rally de tres, encabezados por un tablazo de JM Orozco.

La derrota fue para Ariel Miranda, mientras que la victoria se la apunta Jared Wetherbee. Este domingo, Yaquis intentará evitar la limpia, con Felipe González como su abridor. Mientras que Luis Carlos Rivera mandará a la lomita de los disparos a Víctor Lizarraga.

Fuente. Tribuna del Yaqui